Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con una foto inédita que conmovió a todos

Lo cierto es que como cada día 8, el actor recordó a su hija desde las redes sociales y esta vez lo hizo de una manera muy especial. Primero compartió la imagen de flores blancas, que ya lo había hecho en varias ocasiones.

blanca vicuña 1.jpg

Pero en otra historia, Benjamín compartió una imagen inédita de Blanca sosteniendo en sus manos a su hermano Bautista, en una foto que llenó de emoción a sus seguidores.

"B y B", expresó el artista chileno en la fuerte imagen familiar. La niña falleció a los seis años en Chile en 2012 como consecuencia de una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral provocada por una bacteria.

Desde entonces, Benjamín la tiene presente en su corazón y desde las redes sociales siempre recuerda ese fatal día 8 que cambió su vida y la de Pampita para siempre.

blanca vicuña.jpg

Benjamín Vicuña habló de la contención a Pampita y sus hijos tras la muerte de Blanca: "No podía flaquear"

En una entrevista para la televisión chilena, el actor Benjamín Vicuña recordó aquel momento dramático que pasaron como familia con la muerte de Blanca y el rol de sostén de quien entonces era su pareja, Pampita, y sus hijos.

“En ese momento tú quedas muy golpeado, tu pareja queda golpeada y es muy difícil. ¿Cómo apoyas si estás igual de devastado que tu pareja?”, le preguntó el conductor de TVN Edgardo Fuentes.

Y ahí Benjamín Vicuña explicó: “Hubo diferentes roles que tienen que ver con la intuición y con ciertas características. Quizás hay ciertas cosas que tienen que ver con patrones culturales o no. En un cierto machismo o no. Fue lo que nos nació y yo entendí el mismo día que no podía flaquear”.

“Pasé a ser un sostén contenedor de todos, de mis hijitos, de mi mujer y hasta incluso de mi familia. Yo tenía que mirar el horror en los otros constantemente. Pero había una determinación de que no podía caer, por eso yo creo que mi proceso fue involutivo”, admitió el artista.

Y se sinceró: “Por eso me pasa que, quizá, el año pasado después de diez años yo estaba sufriendo diez mil veces más que hace… La ola me llegó tarde, pero al menos lo estoy haciendo”.

“Yo en un principio, con mucho dolor, tuve que ser ‘el hombre’, el proveedor, salir a trabajar, abrir las cortinas. ‘El día está lindo’. ‘vamos, hagamos deporte’, ‘no aflojemos’”, finalizó el actor sobre la fuerza que tuvo que sacar para llevar a su familia adelante tras ese durísimo golpe.