Benjamín Vicuña se mostró muy orgulloso de su nuevo logro: "Soy feliz"

Según los datos oficiales publicados en la página de Carreras y Maratones Ñandú, el ex de la China Suárez corrió a un ritmo de 6.20 minutos por kilómetro y logró completar el circuito de 21 kilómetros en 2.19.26 horas, quedando en el puesto 14083 del total y en el 9357 de la categoría masculina.

María O’Donell, Grego Rosello, Fabián Cerfoglio, Nancy Duré y Cata Bonadeo fueron otro de los famosos que participaron de la maratón.

También estuvo el exsenador nacional y exministro de Educación, Esteban Bullrich, quien participó en silla de ruedas con el objetivo de recaudar fondos para financiar tratamientos que combatan la ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad que padece.

Benjamín Vicuña 1.jpg

Benjamín Vicuña 2.jpg

Benjamín Vicuña 3.jpg

La engorrosa respuesta de Natalia Oreiro cuando Ángel de Brito le preguntó por el romance con Benjamín Vicuña

En los últimos días, Natalia Oreiro estuvo en boca de todos. En la TV se habló muchísimo sobre el rumor que afirma que tuvo un amorío con Benjamín Vicuña, mientras ella estaba en pareja con Ricardo Mollo y él enamorado de Pampita.

En Twitter se viralizó un fragmento de una nota que le hicieron -hace unos años- a la actriz uruguaya en DDM, por entonces en El Trece. En esa entrevista, Ángel de Brito le preguntó por las versiones de romance con el galán chileno.

"El año pasado te inventaron una cosa bastante complicada, lo del romance con Vicuña, ¿qué te pasó en ese momento?", lanzó el periodista. "Sí, y un embarazo... muchas cosas", atinó a decir la actriz. "Lo de Vicuña era más complicado porque era un tipo casado y encima eran compañeros de trabajo. Encima está Pampita del otro lado...", remarcó Ángel.

En ese momento, Natalia indicaba que, con tanto tiempo en el medio, aprendió a no dejarse llevar por los rumores: "Con los años aprendés a seguir tu camino, no tengo mucho más para hacer. Nuestro trabajo es de mucha exposición muy fuerte. A veces me engancho, no es que no me importe, que pasa por la vida y eso no te hace mella".

Finalmente, la uruguaya explicaba a Ángel que nunca le interesó ventilar aspectos de su vida privada. "Siempre que doy una nota, desde que soy chica, siempre me avala un trabajo para promocionar. No soy de las personas que hacen una nota para hablar de su vida privada, con lo cual, es inevitable que todas estas cosas sucedan. Los vínculos son fuertes (en la novela que hizo), los personajes (por ella y Vicuña) también lo son y muchos casos traspasan la pantalla, eso quiere decir que el público lo recibe como algo real", concluyó.