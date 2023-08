Benjamín Vicuña hará un reality junto a Flor Peña en México: los detalles 

Más allá de la buena relación que tiene la actriz con la conductora, Flor le dijo que 'no' a la posibilidad de volver al programa por otros motivos laborales.

Flor Peña

Por un lado, contamos en exclusiva que viajará a México para conducir La Isla de las tentaciones, el programa más exitoso de dicho país que luego se verá en Argentina el año que viene.

Y ahora se confirmó que Benjamín Vicuña será su acompañante en la conducción. La pareja de actores viajará a Cancún y durante todo el mes de octubre grabará este ciclo con cuatro parejas de argentinos y chilenos.

Por otro lado, cuando terminen las grabaciones de Got Talent Argentina (Telefe) la semana que viene, Flor se irá primero a España para terminar de cerrar detalles sobre el musical Mamma Mía donde será una de las protagonistas para la temporada 2024 en Carlos Paz.

El hijo de Flor Peña enfrentó las críticas y reveló detalles de su mega fiesta de 15

El 26 de septiembre, Juan, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, cumple 15 años. Para conmemorar su aniversario, el joven está organizando una mega fiesta, que tendrá muchas sorpresas.

Este miércoles, el muchacho estuvo en el living de A la Barbarossa y contó detalles de la celebración. "La está organizando Claudia Villafañe, que fue la wedding planner del casamiento de mi mamá", señaló.

“Quiero una alfombra de color verde porque es mi color favorito. Mi outfit también va a ser verde y voy a intentar que la mayoría de las cosas sean verdes”, añadió sobre la temática de la fiesta.

Juan enfrentó las críticas que recibió por celebrar sus 15. Al respecto, el joven dejó en claro que nunca se preocupó por el qué dirán: “Realmente yo me quería ir de viaje y mi mamá me presentó esta idea. Me dijo ‘Tenés que hacer fiesta de 15′”.

El hijo de la jurado de Got Talent Argentina reveló que la idea le encantó desde el primer minuto. "Y yo dije ‘wow, es buena, me copa’. Fue su base y yo la construí, en grande. Yo quería recorrer Europa, seguramente con ella, pero viajar”, remarcó.

Al finalizar, Juan manifestó que le encantaría contar con dos figuras consagradas de la música para esa noche: El Polaco y La Joaqui, que seguramente aceptarán sin dudarlo.