Beto, el papá de Pamela David, se le declaró en vivo a Luisa Albinoni: "Siempre te..."

"En cámara es una mujer realmente muy linda, siempre te he admirado", dijo el hombre mirando a la actriz. "Muchas gracias", respondió algo sonrojada Luisa.

"Yo soy enamoradizo, ya sabía que era linda, qué me voy a poner nervioso. Está invitada a Santiago, es lindo", le dijo Beto a Luisa, invitándola a su departamento en Santiago del Estero.

"Me estoy poniendo nerviosa Beto", dijo entre risas la actriz. Y Pamela cerró la romántica escena antes de dar paso a la sección cocina a cargo de Albinoni: "Yo me quedo acá de testigo".

¿Nació el amor al aire?

luisa albinoni.jpg

El valiente relato de Natalie Weber a 6 años de vencer el cáncer de mama: "Le decía a Mauro que si no estaba...."

En 2016, la vida de Natalie Weber cambió por completo para siempre después de que en un chequeo médico tras perder un embarazo de pocos meses se detectó que tenía cáncer de mama.

La modelo se aferró al amor de su marido Mauro Zárate y sus dos hijos, Rocco y Mía. Natalie conmovió a todos en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, al cumplirse seis años de que venció esa dura enfermedad.

"6 años de que me curé", comenzó su valiente relato. Y siguió: "Duró todo un año, en el 2016 me lo detectaron y me operaron. Y a los seis meses volví a un control y había vuelto. Cuando me lo detectaron tenía 30 años. Bañándome sentí una bolita, yo había perdido un embarazo, fui a mi médico y él me decía que tenía que ver con la pérdida de ese embarazo".

"Me hice todo tipo de estudios hasta que sale que tenía tres tumores. Mi médico me decía que me quede tranquila, que no me iba a morir. La contención de la familia fue clave", explicó con mucha entereza.

Y recordó sobre ese duro momento: "Yo le decía a Mauro que si el día de mañana no estoy quería que él rehaga su vida, que mis hijos tengan una imagen materna. Los primeros 15 días no salí de la cama, hice mucha terapia que me salvó muchísimo y mi mamá se instaló en mi casa. Ahí te das cuenta que la plata no te salva".