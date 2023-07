Bettina, la hija de Beatriz Salomón, habló sobre la difícil relación con su padre a un año de denunciarlo

Sobre su mamá, admitió: "Era mi adoración y a mi papá nunca lo llegué a conocer y en un momento, ya más de grande, tomé la decisión de no verlo porque no me nacía... no es muy empático, siempre las cosas son como él quiere y yo siempre fui una persona libre".

Embed

"Después de su denuncia no volví a verlo y que la causa sigue en proceso, yo sostengo todo lo que dije. Él no puede tener ningún contacto conmigo, yo todavía tengo el botón antipánico y él no tiene libre circulación", afirmó Bettina.

En otra parte de la entrevista, Bettina detalló que con su padre tenía muchos choques. "Había como una guerra y mi hermana era la mediadora intentando que no nos peleemos", añadió.

"Pasó eso del cuchillo (se refirió a la denuncia que hizo) que me lo puso acá en el cuello y me empezó a decir... no sé cómo explicarlo, perdón, me pongo nerviosa, me decía... perdón, no lo puedo decir", dijo mostrándose incómoda y vulnerable por recordar esa difícil situación.

bettina.jpg

A cuatro años de la muerte de Beatriz Salomón, reapareció Alberto Ferriols: "Se la extraña"

Tras varios meses de silencio, reapareció en la escena mediática Alberto Ferriols, el cirujano plástico y ex marido de la recordada Beatriz Salomón cuando se cumplieron cuatro años de su muerte.

Abordado por las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece) saliendo de su consultorio acompañado de una rubia, en un primer momento Ferriols intentó evitar las cámaras. Pero al ser consultado por el cuarto aniversario de la desaparición física de la vedette, no pudo más que responder.

“Se la extraña, qué más puedo decir... Hablar de alguien que no está más...” deslizó el médico, al tiempo que sobre cómo es acompañar a sus hijas todo este tiempo declaró escueto: “Es difícil, no hay palabras. En todos estos años hablamos mucho. A mí también me conmueve mucho”.

Alberto Ferriols -Es difícil acompañar a mis hijas - captura Socios del espectáculo.jpg

Asimismo, sobre la relación con Bettina y Noelia, confió: “Ellas nunca vivieron conmigo porque el ánimo de la mamá era que vivieran en su casa y yo respeté eso. Yo mantengo todo, pago todo y estoy completamente presente en todas las necesidades de ellas”.

Y al referirse a la relación puntual con Bettina, quien lo denunció por maltratos y amenazas meses atrás, Ferriols reconoció que “Está todo en proceso, yo creo que va a tener un final feliz. Esperemos, no depende tanto de mí”.