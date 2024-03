Brian Fernández usó una picante frase de Juana Viale para referirse a Sabrina de Gran Hermano

Ahora, Fernández, desde sus redes sociales, sorprendió con una ingeniosa respuesta sobre su ex. El joven abrió la cajita de preguntas y respuestas en Instagram y respondió las consultas de sus seguidores.

“¿Volverías con Sabri?”, quiso saber un internauta. Brian, para contestar, utilizó una frase de Juana Viale: “¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, María Elena Walsh?”.

Embed

Dura advertencia del ex de Sabrina Cortez a la participante de Gran Hermano: "Una mentira más y..."

La relación de casi ocho años de Brian Fernández y Sabrina Cortez se cortó cuando ella estuvo muy cerca de Alan Simone en la casa de Gran Hermano a la vista de todos.

Lo cierto es que la rubia dejó picando en declaraciones al streaming Se Picó, República Z, que tuvo esa charla pendiente con su ex y que ahí él le habría insistido en retomar la relación.

“Me parece un montón que una persona quiera continuar una relación cuando te estoy diciendo que me pasaron cosas con un chabón”, sostuvo en dijo la modelo.

sabrina gran hermano.jpg

Al escuchar esto, Brian Fernández le contestó fuerte desde su cuenta en la red social X y le hizo una contundente advertencia: “Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje, pero ya me estoy cansando", comenzó el joven.

Y agregó indignado: "Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad. Te aseguro que a la gente no le va a gustar”. “Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder...”, cerró muy picante contra su ex novia.

El posteo se llenó de comentarios a su favor y pidiendo que cuente todo: "Te escuchamos Brian…", "Brian la gente de bien te banca. Hacela mier..", "Hacela mierda a la infiel", "Salí hablar men! No mereces todo lo que estás viviendo, aparte no tuvieron con vos piedad en ningún momento", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.