Brisa Zalazar, la modelo que es furor en redes: "Me gustan los desafíos y más cuando son sumamente intensos"

¿Cómo descubriste tu vocación?

Desde chica siempre me gustó verme bien, maquillarme, peinarme y miré desde entonces los progranas de televisión relacionados con moda. Cuando fui creciendo me metí en el mundo de la estética, pero soy multifacética, también me gustan el deporte, el fútbol y el mundo fitness.

¿Qué fue lo que te pasó en Qatar?

Fue una mezcla de sentimientos. Como dije antes, me gusta el fútbol y siempre voy a los partidos, ir a Qatar, estar en el mundial y salir campeones fue como cumplir un sueño en mi vida, lo disfruté mucho al viaje, es inexplicable todo lo que viví en ese mes. Me paso que la gente de Qatar observaba mucho a las mujeres de otros países, era como que no veían mujeres así como las argentinas y muchísima gente me pedía fotos, me sentí muy especial. Cuando estuve en el estadio hice un video muy casual que al subirlo a las redes se viralizó orgánicamente y las detonó. Los números no paraban de subir y gente de todo el mundo se quería contactar conmigo, el video llegó a tener más de 20.200.000 reproducciones. Una locura. Pasé de tener 20.000 seguidores a 85.000 ese día.

79cc3084-837c-4ff5-a956-fcf9d19db203.jpg

¿Estuviste un mes, qué fue lo que más te llamó la atención?

Su cultura. Son muy machistas, a las mujeres sólo se le veían los ojos, estaban completamente cubiertas con velos y el ambiente era muy caluroso con temperaturas poco habituales, y lo más curioso es que las mujeres también nos miraban raro a quienes nos vestímos con ropa habitual en nuestro país.

¿Me llegó que están interesados y que te contactaron de GH y para el Bailando 2023, te gustaría formar parte de esos programas?

Me contactaron pero no estoy segura si. De ser cierto no descarto la posibilidad de hacer algo diferente, me gustan los desafíos y más cuando son sumamente intensos, todo lo que suceda queda como experiencia en mi vida, no soy mucho de hablar sino más de hacer.

¿Cómo te ves a futuro?

Cumpliendo todos mis objetivos y realizada profesional y personalmente, sin dejar de vivir y disfrutar todo lo que me guste y apasione hacer, me enfrento a la vida sola desde que tengo 16 años cuando me fui de casa y vine a probar suerte a Buenos Aires. Me siento capaz de enfrentar todos los obstáculos que se presenten, a pesar de sentir miedo en el trayecto. Sé que los puedo vencer, la seguridad y la confianza que siento en mi misma es mi motor para lograrlo, no de forma arrogante, sino de forma realista. Mi seguridad no significa sentirme más o menos que el resto, se trata de saber internamente y con serenidad que soy una persona capaz.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Creo que nada es imposible, que todo lo que sueñe va de la mano con lo que haga y, quien te dice, en poco tiempo escribirte, recordarte esta nota, y decirte feliz que lo he logrado.