Cachete Sierra enfrentó los rumores de un romance con la mejor amiga de Tini Stoessel

En medio de estos rumores, Primicias Ya estuvo presente en el evento lanzamiento de la nueva programación de La Casa y pudimos hablar con el actor acerca de este supuesto romance.

“Mi corazón está bien, está fuerte y está sano gracias a Dios. Pero no, no estoy en pareja. Me rio a veces de las cosas que se hablan y se dicen pero me lo tomo bien. Por ahora a full perros y estoy abocado al streaming", declaró.

Además, hizo hincapié en la buena onda con sus compañeros y resaltó: “Se armó un grupo bárbaro, muchos no nos cocíamos, o por lo menos hablando de mi lado, pero me siento muy cómodo, feliz y pasándola muy bien”.

Por último, adelantó sus planes laborales a futuro y aseguró: "Tenemos ganas de hacer otro proyecto también acá, hay algunos viajes por delante, también con el teatro estuvimos hasta hace unos días tratando que coincida pero no pudo ser, así que quizás para fin de año”.

El emocionante reencuentro de Cachete Sierra con su hermana en Nueva Zelanda tras 4 años sin verse: video

A pesar de ser una figura pública, Agustín Cachete Sierra no escapó a la generalidad de todos aquellos que se vieron afectados a nivel mundial por las restricciones de la pandemia durante los años 2020 y 2021.

Es así que con su hermana a miles de kilómetros de distancia instalada en Nueva Zelanda junto a su pareja, el actor no pudo volver a ver personalmente a Paula, a su cuñado, ni a su sobrina casi recién nacida por aquel entonces.

Los años pasaron y en este último tramo de 2023 Cachete por fin pudo emprender viaje para abrazar a su hermana luego de cuatro años. Pero como quiso sorprenderla, no tuvo mejor idea que organizar su llegada en secreto junto a su cuñado quien le preparó el terreno.

De esta manera, en las últimas horas Sierra compartió un video en el que se lo ve escondido en la alacena de la casa de su hermana, esperando el momento oportuno para sorprenderla. “Estoy acá en la alacena de la casa de mi hermana, ella vive en Nueva Zelanda y yo vine a verla de sorpresa después del trabajo y de buscar a Lola del jardín. Contexto: no la veo hace cuatro años, a Lola la última vez que la vi era un bebé”, explicó visiblemente nervioso.

Tras abrir la puerta, luego de escuchar las voces de su familia, puede verse la sorpresa absoluta así como los gritos de emoción de Paula Sierra al ver a su hermano mientras corre a abrazarlo. Claro que luego la familia compartió paseos y momentos familiarmente íntimos para ponerse al día, y así lo hicieron saber desde sus respectivas redes sociales que despertaron casi 200 mil likes en pocas horas. ¡Enhorabuena!