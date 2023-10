Cachete Sierra reveló la desesperada reacción que tuvo cuando vio llorando a su ex en televisión

En este sentido, el actor reveló que llamó a su ex para aclarar las cosas y comentó por qué prefirió no ir al programa donde trabaja actualmente ella.

Embed

“Hablamos hace poco justamente por eso. Ella está en un programa donde decís algo y cuando llega ahí al aire dicen cualquier cosa. Se lo habían dicho en otro programa, después se lo dijeron al aire, y fue como ‘che, no me hablen más de Agustín’”, comenzó el actor.

Y comentó: “Hablé con ella en privado porque la vi mal. No es que yo no había ido a la salsa de a tres porque no me la quería cruzar. No fui ahí porque, primero estoy en Buenos Chicos, en el mismo horario que Marcelo Tinelli y no se podría”.

“La separación fue difícil pero nosotros no nos peleamos por algo puntual y por eso dejamos la relación. Entonces, cuesta un poco más cuando sigue habiendo cariño y amor. Salir a hablar es alimentar y que salgan y digan cosas”, explicó Cachete.

“Hablar de una relación en vivo y al aire es fuerte. Cada persona que tuvo una relación, salir a decir algo en tele ya es un montón”, finalizó.

fiorella gimenez el tirri.jpg

La estrambótica mascota de El Tirri que desconcertó a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: "Qué es esto"

Luciano El Tirri desconcertó este miércoles al conductor Marcelo Tinelli en la pista del Bailando 2023, América Tv, al presentar a su mascota tecnológica, Chicho.

“Te quiero mostrar algo antes del baile. Algo nunca visto en la televisión argentina. Voy a mostrarles a ustedes el primer caniche robot real que los chinos llevan al supermercado”,dijo el primo de Tinelli.

perro chicho.jpg

Ahí se acercó Chicho y el presentador, asombrado, le preguntó: “¿Pero qué es esto? ¿Qué hace?”. “Chicho, paradito”, le indicó El Tirri al perro robot.

En ese momento el 'caniche robot' se quedó quieto. "Ataca, Chicho, ataca", gritó uno de los humoristas, pero el perro ya había dejado de funcionar.

"No andan las pilas, Marcelo", gritó otro de los comediantes. "El muertito está haciendo", lanzó otro. Ahí, aparecieron los responsables del robot y se lo llevaron. "Se retira Chicho", dijo Marcelo entre risas con los ojos llorosos.