Camila Homs está furiosa con la madre de Rodrigo de Paul y le mandó fuertísimos mensajes

"Cuando los chicos tienen que tener una videollamada con su papá, es a través del teléfono de la niñera. Hay bloqueo total y ningún tipo de comunicación", aseguró la panelista.

Pero lo cierto es que la madre de De Paul no se hizo cargo de este reclamo: "Mónica hacía un mes no entraba a su Instagram, nunca había dejado de seguir a Cami y empezado a seguir a Tini. A mí me dicen que ella está siempre con su teléfono, pero poco, me dicen que jamás la dejaría de seguir a Camila porque tienen una relación de buena onda", sumó Marcela Tauro.

"Es cierto que a Tini no la seguía y de repente la sigue. Hay mucha intriga en torno a esto, me confirman que existió el enojo de Camila hacia ella, está muy enojada, le mandó unos mensajes subiditos de tono, recontra caliente... A Mónica la situación la angustió mucho, ella tiene un vínculo con ella y los nenes, no quiere que esto sea un impedimento para ver a los nenes", cerró Maite.

Camila Homs considera seriamente irse del país con sus hijos: cuál sería el destino elegido

Tras su sorpresivo viaje a Madrid que desató la furia de Rodrigo de Paul, al llevarle a sus hijos Francesca y Bautista sin aviso, tal parece que Camila Homs estaría considerando seriamente mudarse a la madre patria junto a los pequeños.

Lo cierto es que desde que la modelo llegó al país europeo se mostró muy divertida desde sus redes sociales en diferentes salidas con amigas, lo que de por sí generó una infinidad de comentarios al respecto en medio de su tira y afloje con el futbolista, de quien se separó -no sin escándalo- el año pasado coincidiendo con el inicio de su romance con Tini Stoessel.

Camila Homs posteo Madrid okkk.jpg

Lo cierto es que en uno de sus recientes posteos, Camila se mostró siempre diosa desde la ciudad madrileña y el comentario de una de sus mejores amigas despertó las alertas sobre la cuestión.

“Qué bella es mi amiga, se muda a Madrid” escribió la muchacha y Cami Homs, lejos de contradecirla, le respondió cómplice deslizando “Mi española, la más guapa de todas”, confirmando en cierta forma sus intenciones de instalarse cerquita de su ex, muy a pesar de él por supuesto.