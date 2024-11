Camila Homs habló por primera vez de los polémicos comentarios que hizo Lizy Tagliani: "Se recontra pasó"

Y siguió: "Puse la repetición del programa y ahí escuché todo. Todos conocemos cómo es Lizy, tiene un humor negro, un humor medio ácido. Se recontra pasó, jamás avalaría algo así, pero la prensa genera más el odio al público de lo que realmente fue, siempre es así".

Luego, afirmó: "Me llegaron sus disculpas. Pero era prender la tele y en cualquier programa estaba Lizy pidiendo disculpas. La prensa le estaba generando odio a la gente contra ella. Estoy segura de que no lo hizo para lastimarme ni con intención de odio. A mí me chupa un huevo lo que digan de mí, y más de una persona que su vida se basa en el humor".

La tajante opinión de la mamá de Camila Homs sobre los comentarios de Lizy Tagliani: "Hay límites"

En las últimas horas Lizy Tagliani quedó en el ojo de la tormenta luego de los fuertes comentarios que hizo contra Camila Homs en el programa de Susana Giménez.

Si bien la humorista hizo un descargo por la mañana reconociendo su error y pidiéndole disculpas a la modelo, en A la Tarde (América) hablaron la mamá de Camila, que opinó acerca de la situación.

“Estaba viendo el programa con Fran y con Bauti, y la verdad que entre los gritos de los nenes y la emoción, no escuché nada. A Lizzy no la escuché”, comenzó diciendo.

Luego que contó que tuvo charla con su hija y que ella tampoco escuchó las palabras de Lizy al momento del vivo. “Me dijo que no va a salir a hablar”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a las disculpas de la comediante y opinó: “A ver, ya está. Ya lo que dijo, lo dijo. Por más que pida disculpas ya lo dicho está. Está bueno que por lo menos haya reconocido que se equivocó pero realmente, no estuvo bien lo que dijo, porque no dijo una cosa sola".

“A mi primero me dijeron una cosa que había dicho y después cuando me pongo a leer y escuchar audios veo que no, que había dicho otras cositas que no estuvo bueno. Como dicen por ahí, se fue al pasto”, agregó.

De todas formas, fue considerada con Lizy y admitió: “La escucho que la pasó mal cuando se dio cuenta de lo que había dicho, que se arrepintió, pero ya está, no sé qué le pasó. Es como que algo se apoderó de ella que empezó a hablar”.

“Yo le creo, no creo que tenga tanta mala onda para decir me arrepiento y que no lo sienta, le creo. Pero la verdad que ayer estuvo mal. Hay límites en el nombre del humor, está bueno un poco de ácido, picante pero hay límites, más en un programa de tanto prestigio”, concluyó.