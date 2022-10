Los motivos por los que no quieren a Camila Homs en televisión

Camila quería retomar su carrera en el país y ya tuvo muchos trabajos como modelo pero en la televisión parece que le bajaron el pulgar.

Primero se supo que la “desinvitaron” de PH, el programa de Andy Kusnetzoff. Según trascendió, el conductor no quiere incomodar a Lio Messi ni a los demás jugadores de Lionel Scaloni.

Y, el otro programa del que no será parte es uno de la señal deportiva de ESPN. Con vistas al mundial, habían convocado a la rubia y estaban en plenas tratativas cuando decidieron no continuar y darlo de baja por un motivo parecido: no generar mal ambiente en los jugadores de la Selección.

A Camila Homs la bajaron de PH Podemos Hablar ¿Habrá sido Andy Kusnetzoff?

Hace unos días Camila Homs sorprendió a todos cuando confió no poder responder si volvería con su ex, Rodrigo de Paul, ante los rumores de crisis con su actual pareja, la cantante Tini Stoessel, tratando de no generar escándalos de cara al Mundial de fútbol de Qatar del que el futbolista formará parte.

Lo cierto es que es hoy por hoy Camila es una figurita muy buscada por distintos programa televisivos para que cuente intimidades varias de lo que fue su matrimonio con el futbolista. Es así que por estos días la mamá de Francesca y Bautista había sido convocada a PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en las noches sabatinas de Telefe.

Pero tal parece que a último momento la producción del ciclo de Kusnetzoff la habría llamado para desinvitarla, según revelaron desde el programa Socios del espectáculo (El Trece). “Dos situaciones puntuales se dieron en las últimas semanas alrededor de Camila Homs. En la señal ESPN estaba convocada y medio confirmada para hacer una participación en uno de los programas”, comenzó a explicar Luli Fernández. Al tiempo que agregó: “Ya habían varias cuestiones del contrato arregladas y a último momento le dijeron ‘preferimos que no porque en concreto no queremos molestar a nadie’”.

En tanto, refiriéndose al programa de Andy Kusnetzoff, contó: “Nosotros habíamos contado que ella iba a ser parte de PH como una de las invitadas y se enteraron unas horas antes de la grabación que Camila no iba a estar en el programa”. Y detalló sobre la cuestión que literalmente Camila Homs, sorprendida y molesta, dijo "‘todavía no entiendo por qué me bajaron del programa’ y la frase que dijo Andy Kusnetzoff fue ‘no quiero hacer nada que moleste a Leo (Messi) o a la Selección’”.