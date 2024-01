Las fotos de la espectacular fiesta de cumpleaños de la hija de Camila Homs con temática de Barbie

En las imágenes se pueden ver globos, mesas con platos y vasos y mini sillas en color rosa, inflables y un show en vivo. También hubo una caja grande de la muñeca Barbie para que los invitados y la agasajada pueden sacarse fotos.

Por su parte, el candy bar tuvo una torta alta de tres pisos en color rosa decorada con la figura de Barbie, palmeras y pelotas de playa y tablas de surf con la casa de la muñeca arriba.

La mamá de Camila Homs apuntó a Tini Stoessel y desmintió sus dichos sobre el noviazgo con Rodrigo de Paul

Mucho se habló sobre el inicio del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Lo que se comentaba en ese momento era que la relación del jugador con la ex chica Disney se interpuso a su vínculo con Camila Homs.

Hace unos días, en el streaming Rumis, la estrella de la música se refirió a ese rumor y fue contundente: "Yo no me cargué ninguna familia. Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver".

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Liliana Fontán, la mamá de Camila, cruzó a Tini y desmintió que haya empezado a salir con Del Paul cuando él ya no estaba con la madre de sus hijos.

“Si ella es feliz pensando así bueno, que sea feliz”, deslizó, con muchísima ironía. El notero le recordó que la estrella de la música aseguró en la entrevista que cualquier se puede enamorar, sin importar su situación sentimental, a lo que Liliana contestó: "Es verdad que cualquiera se puede enamorar, pero también hay códigos... yo solo digo que la vida es un boomerang”.

La mamá de Camila recordó un dato clave que deja en evidencia que Tini estuvo con De Paul mientras él aún seguía con la madre de sus hijos. "Cuando se da a conocer el romance entre Tini y Rodrigo, el nene ya había nacido”, señaló.

“Con esto te referis a lo de los 'códigos'...", advirtió el cronista y ella contestó: “¿Y a vos qué te parece? A ella se la ve feliz y contenta por la vida y me alegro por ella, que siga así. Le deseo el bien por más de que a uno le hayan hecho cosas”.

Por último, Liliana mencionó que no entiende por qué Tini volvió a tocar este tema. "Ya está cerrado, para qué se puso a hablar otra vez de eso, no entiendo, ¿a quién le quería dar rating? Se sabe que si ella dice eso todo el mundo va a hablar”, concluyó.