Tras el fallo a su favor, Mauro Icardi lanzó un filoso mensaje contra Wanda Nara y Maxi López: "Otra falsa..."

Como era de suponer, la Instagram Storie rápidamente se viralizó en las diferentes redes sociales donde los internautas se hicieron eco del mensaje de alivio de Mauro Icardi tras la decisión judicial, así como también dejando en claro que la relación con su ex sigue más tensa que nunca, a pesar de los intentos de Ministerio Público Tutelar por mediar entre ellos en pos del mejor vínculo posible con sus hijas en común, Francesca e Isabella.

Vale recordar que durante el primer trimestre del año, Maxi López y la mayor de las Nara denunciaron judicialmente a Icardi tras un informe escolar de uno de sus tres hijos, en el que supuestamente el menor habría referido tener sentimientos encontrados para con Mauro al asegurar quererlo a pesar -habría dicho- de sus violentos modos para con él.

Lo cierto es que nada de esto se pudo comprobar, al tiempo que a pesar de que López también había pedido una perimetral para que el rosarino no pueda acercarse a sus hijos, durante los meses que estuvo en Buenos Aires recuperándose de su lesión en la pierna Mauro Icardi se mostró rodeado de Valentino, Constantino y Benedicto, donde todos se ven felices y en armonía absoluta.

Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara

Cuál fue el fallo de la Justicia que benefició a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara y Maxi López

En abril de este año volvió a estallar otro de los conflictos mediáticos que involucran a Wanda Nara y Mauro Icardi. En esa ocasión, al cruce entre la empresaria y el futbolista se sumó también Maxi López, primer marido de la rubia y padre de sus tres hijos mayores.

El motivo del enfrentamiento se conoció cuando trascendió que tanto Nara como López habían presentado una denuncia contra el delantero del Galatasaray, acusándolo de ejercer violencia hacia uno de los hijos que el exjugador comparte con Wanda. La causa tomó gran repercusión pública porque se filtró un informe escolar en el que se reflejaban las declaraciones del menor acerca de su vínculo con Icardi.

Con el correr de los meses, la Justicia avanzó en el expediente y en las últimas horas se confirmó que la denuncia fue desestimada. La resolución fue adoptada por la Fiscalía de Género de Tigre, que decidió archivar la causa.

Embed

La periodista Naiara Vecchio dio a conocer la novedad en La Posta del Espectáculo, el ciclo de streaming de la TV Pública que conduce Gustavo Mendez. “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos”, explicó la comunicadora, haciendo hincapié en el término “inexistencia de delito” con el que la Justicia fundamentó su decisión.

El documento al que accedió Vecchio precisa: “Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos”.

Cabe recordar que, en paralelo a la denuncia, también se había revelado que López había solicitado una medida perimetral para impedir que Icardi se acercara a Valentino, Benedicto y Constantino. Sin embargo, esa disposición no prosperó, y tiempo después el rosarino compartió en redes sociales una foto en la que aparecía junto a los tres chicos, además de sus hijas Francesca e Isabella, durante una visita en el Chateau Libertador.

Pese a que Wanda había declarado públicamente que Mauro evitaba relacionarse con los varones, lo cierto es que el jugador se mostró en varias ocasiones afectuoso con ellos. De hecho, llegó a grabar las iniciales de los tres niños en sus botines, junto a las de Francesca, Isabella y su entonces pareja, Eugenia “China” Suárez, como gesto simbólico previo a su regreso a la cancha tras una extensa recuperación por lesión.