La sorprendente respuesta de Camila Homs cuando le consultaron si volvería con Rodrigo de Paul

Ante estas fuertísimas versiones, la madre de los hijos del jugador de la Selección Argentina habló del tema. Consultada por Socios del espectáculo, Camila Homs fue contundente sobre la posible ruptura de Rodrigo de Paul y Tini. "No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver" afirmó serena pero firme.