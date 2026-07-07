El "gualicho" que hizo Camilota mientras Argentina perdía con Egipto y que dio resultado

Cuál fue el vaticinio de Valentina Cervantes

Las historias que rodean a la Selección Argentina suelen estar cargadas de emoción, coincidencias y momentos que parecen escritos por el destino. Esta vez, la protagonista fue Valentina Cervantes, quien antes del encuentro ante Egipto dejó una frase que, con el resultado puesto, tomó un significado especial.

En la previa del partido, durante una nota con TyC Sports, la esposa de Enzo Fernández fue consultada sobre las expectativas para el duelo y lanzó una respuesta que llamó la atención por lo que ocurriría horas después. Ante la pregunta del cronista, "¿Puede ser el día hoy?", Valentina respondió con una sonrisa y mucha confianza: "Me dijo que está contento hoy. Me dijo que está feliz hoy así que estoy contenta por eso", expresó.

La intuición terminó teniendo un capítulo inesperado cuando Enzo Fernández apareció en el momento más importante del partido y convirtió el gol que le dio a Argentina el triunfo por 3-2 ante Egipto. Tras la remontada, sus palabras previas cobraron otro valor: "Somos una banda así que hacemos mucha fuerza". "Vamos a hacer fuerza y estamos para él", agregó, demostrando el acompañamiento constante hacia el mediocampista.

Durante la misma entrevista, Cervantes también destacó el esfuerzo y la dedicación que llevaron a Fernández a convertirse en una pieza fundamental de la Selección. "Lo amo y sabe que estamos toda la familia, tanto sus padres, nosotros y sus hijos, estamos orgullosos por todo lo que trabaja para llegar adonde está", manifestó con emoción.

Finalmente, la predicción cargada de ilusión terminó coincidiendo con una noche inolvidable para la familia Fernández y para todos los argentinos. El gol de Enzo no solo significó la clasificación, sino también uno de esos momentos que quedan guardados en la historia de los Mundiales.