Cande Ruggeri contó cuál es el nombre que eligió para su hija

“El lunes cumplimos seis meses ya, no saben lo que se mueve esta nena, mucho", dijo Cande.

Entonces, más tarde en una publicación anunció: "Se va a llamar Vita". Entonces explicó: "En la pandemia me puse a estudiar italiano y ahí descubrí este nombre que me encantó. Me gusta especialmente su significado: vida".

image.png Carla Ruggeri embarazada

“Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”, sumó al posteo en Instagram.

La modelo contó cómo va el crecimiento de la beba; “A los 4 meses empezó a patear. Salió a mi papá. Lo tendría en la sangre y sería una 'Ruggerita'. Seguro va a ser muy deportista".

“Ojo, no quiero imponerle nada a mi hija. Nosotros le vamos a mostrar nuestro mundo y ella va a elegir lo que quiera ser y hacer", indicó atajando las críticas.

Embed

Cande Ruggeri se mostró entrenando embarazada, le llovieron las críticas y se descargó fuerte en las redes

Son muchas las embarazadas famosas que comparten en sus redes sociales el día a día de su gestación y, por supuesto, se exponen a los comentarios de sus seguidores. Esta vez fue el turno de Cande Ruggeri quien está cursando su cuarto mes de embarazo, y compartió los videos de su estricto entrenamiento con sus seguidores.

“Es demasiado, hace yoga. Cuidate”, “Qué necesidad”, “No se cuidan y después andan llorando”, “Me parece demasiado y por más que el consejo sea consultar con el obstetra no es esto ejemplo de nada”; “¡Qué locura, por Dios”, fueron algunos de los comentarios de algunos de sus casi dos millones de seguidores.

Enojada, la hija de Oscar Ruggeri se despachó en las redes y no se guardó nada: "No entiendo como sigue existiendo gente que comenta cosas malas innecesarias", dijo y agregó: "Espero tener que aclararlo por última vez... Toda mi vida hice ejercicio y mi embarazo está perfecto, por eso mi obstetra me dejó entrenar...".

"Cada una tiene un embarazo distinto y siempre les digo que cada una tiene que preguntarle a su médico. Infórmense antes de hablar sin saber", finalizó Cande haciendo especial hincapié en que su descargo fue con "amor", aunque últimamente está con "cero filtro".