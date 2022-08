Cande Ruggeri se mostró entrenando embarazada, le llovieron las críticas y se descargó fuerte en las redes

image.png

Enojada, la hija de Oscar Ruggeri se despachó en las redes y no se guardó nada: "No entiendo como sigue existiendo gente que comenta cosas malas innecesarias", dijo y agregó: "Espero tener que aclararlo por última vez... Toda mi vida hice ejercicio y mi embarazo está perfecto, por eso mi obstetra me dejó entrenar...".

"Cada una tiene un embarazo distinto y siempre les digo que cada una tiene que preguntarle a su médico. Infórmense antes de hablar sin saber", finalizó Cande haciendo especial hincapié en que su descargo fue con "amor", aunque últimamente está con "cero filtro".

Cande Ruggeri y su búsqueda para ser madre junto a Nico Maccari

Claro que durante la entrevista exclusiva que le dio a LAM (América TV), Cande Ruggeri confesó que junto a su novio tenían ganas de ser padres, dado que llevan más de cuatro años juntos y era el paso que faltaba para terminar de consolidar la pareja para transformarse en una verdadera familia.

“Nadie se lo esperaba. La verdad es que con Nico lo empezamos a buscar con mucho amor y no le quisimos contar a nadie, dijimos ‘bueno, que sea algo nuestro’. Y llegó con mucho amor. Lo contamos y tenemos las reacciones de todos. Les dije bueno ‘hagamos una selfie’, puse el temporizador y cuando faltaba un segundo dije ‘¡estoy embarazada!’. Mi papá se corrió para atrás y lo miró a mi novio de una manera… no tiene desperdicio ese video que ya lo voy a compartir. Estamos felices”, confió la hija del cabezón Ruggeri.

Pero mientras se decide a compartir ese video del que habló en la nota, Cande y Nico comenzaron por mostrar en sus redes sociales el momento en que recibieron la noticia del embarazo al teñirse las dos rayitas del test de embarazo, afirmando "Nos explota el de felicidad !!! Queríamos esperar un poquito más pero el abuelo se nos adelantó jaja Te amamos hiji, acá te esperamos con mucho AMOR".