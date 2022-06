Cande Ruggeri habló de la felicidad de su embarazo en LAM: "Esto es un flash porque..."

Cande Ruggeri - no atendí a papá - embarazo LAM.jpg Cande Ruggeri confirmó su embarazo en LAM, si bien horas antes su papá lo había spoileado.

Y cuando de Brito comentó que el ex futbolista les estropeó el enigmático planeado para este viernes, Cande Ruggeri se despachó entre risas asegurando "No, ni me hables porque me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez. No sé si voy a festejar el Día del Padre, a ese nivel estoy”.

En tanto, la modelo reveló que se siente súper bien y que no hablaron de nombres porque le faltan dos semanas para cumplir los 3 meses de gestación: “Todavía no tenemos el nombre. Esto es un flash porque yo me siento muy bien, estoy siguiendo con mi vida súper normal porque el médico me dijo que siga con todo lo que venía haciendo, y es muy raro porque como me siento tan bien, todavía no siento que estoy embarazada. El sexo tampoco lo sabemos porque estaba esperando a cumplir los 3 meses y faltan dos semanas para que se cumplan”.

Cande Ruggeri y su búsqueda para ser madre junto a Nico Maccari

Claro que durante la entrevista exclusiva que le dio a LAM (América TV), Cande Ruggeri confesó que junto a su novio tenían ganas de ser padres, dado que llevan más de cuatro años juntos y era el paso que faltaba para terminar de consolidar la pareja para transformarse en una verdadera familia.

“Nadie se lo esperaba. La verdad es que con Nico lo empezamos a buscar con mucho amor y no le quisimos contar a nadie, dijimos ‘bueno, que sea algo nuestro’. Y llegó con mucho amor. Lo contamos y tenemos las reacciones de todos. Les dije bueno ‘hagamos una selfie’, puse el temporizador y cuando faltaba un segundo dije ‘¡estoy embarazada!’. Mi papá se corrió para atrás y lo miró a mi novio de una manera… no tiene desperdicio ese video que ya lo voy a compartir. Estamos felices”, confió la hija del cabezón Ruggeri.

Pero mientras se decide a compartir ese video del que habló en la nota, Cande y Nico comenzaron por mostrar en sus redes sociales el momento en que recibieron la noticia del embarazo al teñirse las dos rayitas del test de embarazo, afirmando "Nos explota el de felicidad !!! Queríamos esperar un poquito más pero el abuelo se nos adelantó jaja Te amamos hiji, acá te esperamos con mucho AMOR".