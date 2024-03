Cande Ruggeri presentó a Vita y reveló cuál fue su mayor temor durante el embarazo

“Es hermosa y es re buena. No llora. Te juro que... Todos me preguntan, ¿y llora mucho? No. Nada. Es extraterrestre", contó sobre la crianza de la niña.

De todos modos, Cande explicó que la maternidad tiene cosas lindas y algunos sacrificios. “Nadie te cuenta. Escuchás cosas. A veces en las películas ves lo que es ser madre, lo que es la maternidad, pero hasta que no lo vivís realmente, no te imaginás tanto sacrificio, ¿no? Lo que es levantarse temprano...”, señaló.

"El dormir. No dormí en corrido desde que nació. Nunca. Siempre se levanta a la noche porque toma teta a libre demanda, cuando ella quiere le doy teta y se levanta dos veces por noche. ¡Y a mí me gustaba dormir!”, agregó.

Por último, Cande recordó que cuando estaba emabrazada , y aún no había hecho la primera ecografía, tenía temor que le digan que era mellizos. "Yo apenas quedé embarazada, fue como, decime que es uno solo, que no quiero mellizos por ahora. Y me dijo ‘si es uno, quedate tranquila’”, cerró.

La particular técnica de Cande Ruggeri para que su beba duerma toda la noche de corrido

En enero de este 2023 Cande Ruggeri se convirtió en mamá de Vita, y cuando faltan pocas semanas para celebrar el primer año de la nena, la modelo confesó sentirse muy cansada, dado que la beba "no duerme bien de noche".

“Se levanta fácil cuatro o cinco veces porque toma teta todavía”, explicó la modelo sobre la compleja situación nocturna. Es por eso que apeló a una novedosa técnica para tratar de encontrar una solución al problema familiar.

Tal como publicó la influencer Natalia Franzoni en sus redes sociales, Cande recurrió a ella para poner en práctica "tapping para mamás". Así, en el video puede verse a la hija del cabezón Ruggeri sentada sobre una manta al aire libre pronunciando diferentes frases para que Vita descanse mejor.

“Estoy cansada, estoy muy cansada” repite varias veces mientras se da pequeños golpes en diferentes partes de su cuerpo. “Mi bebé se levanta toda la noche. La amo y estoy muy cansada. A veces me siento mal porque no puedo dormir”, siguió repitiendo Cande junto a la influencer que la guiaba en la táctica.

“Este agotamiento que siento, lo acepto total y completamente. Elijo estar tranquila, elevar mi energía y conectar con todo lo bueno”, también agregaron ambas en el mantra dedicado a lograr un mejor descanso tanto de la mamá como de la hija.

Como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar. “¿En serio van a creer que un bebé va a dormir toda la noche por hacer esto?”, comentó sin filtro una usuaria al ver el tapping que practicó Ruggeri, mientras que disparó: “Todo bien, pero que alguien le avise que es normal que una bebé de 10 meses se despierte, bienvenida a la maternidad, reina”.