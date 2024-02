Cande Tinelli aclaró las versiones de que su casamiento con Coti Sorokin no fue real

Así, desde LAM (América TV) Ángel de Brito se refirió picante a "las primicias que dan" del programa de Roccasalvo. “Dijeron que no se habían casado Coti y Cande”, frente a la rotunda desmentida de Yanina Latorre y Marcela Feudale que estuvieron presentes en la ceremonia y vieron a la jueza de paz que los casó. Así como explicaron que no hubo boda religiosa, dado que Coti Sorokin se casó por iglesia en su matrimonio anterior, por lo que ahora ya no era posible.

Libreta de casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin -captura LAM.jpg

No obstante, el conductor de América mostró desde su teléfono celular la foto de la libreta de familia y el acta de casamiento que Cande le envió. Y acto seguido, la flamante esposa del cantante salió al aire para echar por tierra personalmente semejante versión.

“Estoy casada real, de mentira las bolas. No sé qué dicen a veces, y qué al pedo que están, por el amor de Dios. Semejante fiesta para casarnos en joda”, disparó Cande con su habitual tranquilidad pero visiblemente molesta.

Al tiempo que agregó irónica “¡Tres cambios de ropa metí y se casaban en joda la boluda!”. Por último, explicó por qué quiso cambiar de look tantas veces durante el festejo: “Si no jugaba ahí, ¿cuándo?”.

La profunda reflexión de Cande Tinelli tras su casamiento con Coti Sorokin: "Soy más feliz a tu lado"

El sábado se llevó adelante la boda del año. Cande Tinelli y Coti Sorokin se unieron en matrimonio en una ceremonia a la que asistieron 400 personas, entre familiares y amigos.

Agustina Casanova, Fer Dente, Pampita, Momi Giardina, Yanina Latorre, Andrea Bursten, Fede Hoppe, entre otras figuras, fueron parte de gran evento. Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se mostraron acompañando a su hija en todo momento.

El domingo, tras la ceremonia, Cande publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. "Anoche no fue una noche normal. Algo especial había en el aire. Se respiraba paz, amor, felicidad, y mucha emoción. Todo fue perfecto. Como tenia que ser. Lugar, familia, amigos, mis bebes de cuatro patas. Mi corazón explota de felicidad", comenzó diciendo.

cande tineli.jpg

"Tuvimos una sobredosis de amor entre todos. Se sentía en el ambiente. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos y todas. Mucha gente trabajo duro para que esto sea así de increíble. Ni de más, ni de menos. Todo era justo. Hermoso. Me llevo a mi almohada una profunda sensación de paz y alegría. En un universo ideal, desearía que todos los días de mi vida sean como anoche", siguió.

Finalmente, Cande le dedicó un apartado especial a su pareja. "Te amo mi amor @cotioficial Me siento muy muy muy feliz. Soy más feliz a tu lado. Te elijo para que sigamos recorriendo esta vida juntos, con la risa, el respeto, y el amor que nos caracteriza. Solo vos y yo sabemos cuanto atravesamos juntos, para hoy estar donde estamos", concluyó.