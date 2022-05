Candelaria Tinelli y Coti Sorokin compartieron fotos de su viaje a Italia

La pareja viajó a Europa debido a que Coti dio una serie de recitales en ese continente. Además, Cande y Coti pasaron varios días en Madrid.

El apoyo de Cande Tinelli tras la renuncia de su papá, Marcelo Tinelli, a San Lorenzo

Finalmente, tras las muchas especulaciones sobre la cuestión, el fin de semana Marcelo Tinelli anunció su renuncia a la presidencia del Club Atlético San Lorenzo luego de la larga licencia que se había tomado. Muchas fueron las reacciones que se generaron inmediatamente por tal decisión. Es así que en las últimas horas una de sus hijas, Cande Tinelli salió a bancarlo de manera incondicional.

Desde sus historias virtuales, la it girl publicó una imagen de su padre con la camiseta del club de sus amores, y arrobándolo le dedicó unas palabras. "Solo los que te conocemos de verdad, en la intimidad, sabemos muy bien todo lo que hacés e hiciste por San Lorenzo. Lo más fuerte es que lo hiciste por tu abuelo, tu familia, el amor REAL que sentís por el club", comenzó Cande Tinelli.

En tanto luego agregó, disparando contra las muchas críticas que últimamente ha recibido Marcelo Tinelli, "Digan todo lo que quieran. Los que amamos y conocemos a mi viejo sabemos la realidad. Sus críticas son ruidos pasajeros. Mi viejo lo dejó TODO. Ni se lo imaginan, le sacó mucho tiempo de su vida".

Pero claro que también reconoció su alegría por la decisión tomada al tiempo que lo defendió de los haters: "No voy a mentir, pero estoy contenta y me emociona que puedas tomar esta decisión. Sé lo que te costó. No merecés la agresividad gratuita y ajena". Y por último, concluyó deseándole "Merecés disfrutar y ser feliz. Dejarás siempre tu huella en este mundo. Admiración total. Te amo, pa. A ser feliz". ¿Será que ahora Marcelo Tinelli se concentrará de lleno en su regreso a la televisión?.