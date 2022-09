El sorprendente anuncio de Marcelo Tinelli sobre el futuro de Canta Conmigo Ahora

Lo cierto es que tras contar que ocho de los participantes clasificados en la primera ronda se batirían a duelo esa noche para comenzar a definir quiénes se van encaminando hacia la gran final para lograr el gran premio de los 10 millones de pesos, Marcelo Tinelli sorprendió a la audiencia anunciando una inmediata segunda temporada de la versión local del reality de 'All together now'.