Canta Conmigo Ahora: José María Listorti sorprendió a Marcelo Tinelli con una desopilante participación

Listorti en CCA.JPG

Así, en su parodia, José María Listorti eligió interpretar El grito del amor de Navajo, aquella imitación grotesca de los cantantes latinos que hacía en la época de VideoMatch. Claro que todo rieron a morir y no dudaron en pararse, menos uno de los 100 jurados: Alejandro Paker.

“Noventa y nueve puntos, pensé que había llegado a los 100, y el señor Alejandro Paker lamentablemente no se ha parado, pero miremos Ludovico que hay 99 positivos”, lanzó un tentado Marcelo Tinelli.

Alejandro Paker no votó a Listorti CCA.jpg

Allí el jurado se despachó asegurando no haber sentido nada. "Creo que me quiso manipular con su historia... stuvo más atento a lo coreográfico que a lo vocal. Y como esto no es el Bailando, Ludovico lo lamento, gracias”, concluyó Paker.

Embed

Fotos: Ramiro Souto - La Flia

La divertida reacción de José María Listorti frente a la devolución de Alejandro Paker en Canta Conmigo Ahora

“Gracias a vos, sos encantador”, atinó a repsonder Listorti irónico a la devolución Paker, en medio de la parodia. Al tiempo que Oscar Mediavilla acotó divertido: “Ludovico, quiero decirte que en el respaldo de mi cama tengo una foto tuya”, dándole la derecha.

MEdiavilla.jpg

Y como si el apoyo del productor musical no bastase, se sumó el Puma Rodríguez asgurando: “Creo que sin lugar a dudas tú has sido el mejor showman que ha pasado por esta pista”.

Así, ya hacia el final de su graciosa participación, José María Listorti le agradeció el espacio a Marcelo Tinelli, su antiguo jefe durante tantos años.

“Marcelo, te quiero agradecer por esta oportunidad”, dijo José María antes de despedirse del programa; mientras que el cabezón confesó: "Ni yo lo sabía, era una sorpresa hasta para mí, me mata las cosas que me dice al oído".