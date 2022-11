Federico Hoppe le contó a Marcelo Tinelli que se depila por completo: "Empecé a hacerme la..."

“Porque a mí lo que no me gustan los que son así medio osito de peluche que tienen todo el pelo en el pecho. A mí no me parece lindo, no me parece estético. ¿Usted está todo depilado?”, quiso saber Marcelo.

“A mí no me gusta tampoco eso mismo y soy pro depilación, todo. Es más, aprovecho para contarle, hace meses que empecé con la depilación definitiva, me cansé de rasurarme”, contó Hoppe.

“¿Todo se depila?”, preguntó Tinelli, sorprendido. “No me gustan los pelos”, reconoció Hoppe.

“¿Y usted me lo recomienda a mí?”, preguntó el animador. “Absolutamente, es un camino de ida”, señaló Hoppe entre risas.

La cifra millonaria que le ofrecieron a Marcelo Tinelli para hacer su reality

Marcelo Tinelli viajó con su primo, Luciano El Tirri, y su hijo, Lorenzo, al Mundial Qatar 2022 para alentar a la Selección nacional, que este martes se enfrentará ante Arabia Saudita por la fase de grupos.

Mientras disfruta de su estadía en ese país, el conductor evalúa una propuesta que recibió de parte de los directivos de Amazon Prime Video para hacer un reality sobre su vida.

Este año, Tinelli decidió concluir con su contrato de El Trece luego de un año difícil en materia de rating con Canta Conmigo Ahora. Por esa razón, ahora el animador estudia varias ofertas.

El proyecto de Amazon Prime Video es para realizar un reality sobre su vida, como Pampita con Siendo Pampita o Los Montaner de la mano de Disney+.

Según trascendió, el contrato que recibió Tinelli con Amazon Prime Video sería de 9 millones de dólares. Por el momento, el ex Showmatch desea disfrutar del fútbol para luego tomar una determinación sobre su futuro profesional.