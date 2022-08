Canta Conmigo Ahora: Por qué Cristian Castro no seguirá en el programa de Marcelo Tinelli

cantaconmigo 12284.JPG Tras pedirle Marcelo Tinelli que se quede en el programa hasta el final del ciclo, Cristian Castro no aceptó bajar 24.000 dólares su cachet.

"Se acaba de confirmar a través del entorno de Cristian Castro que finalmente no vuelve al jurado de Canta Conmigo Ahora, por lo menos por ahora". Y el motivo no sería otra que el vil metal: no vuelve por plata aseguró Pampito este miércoles desde Mañanísima (Ciudad Magazine). Según explicó el periodista, al cantante le pagaban 14 mil dólares por programa, lo que haría 56.000 dólares por semana y 224.000 dólares por mes.

Cristian Castro no vuelve a Canta Conmigo Ahora - Captura Mañanísima.jpg Según reveló Pampito, Cristian Castro no seguirá en Canta Conmigo Ahora al no aceptar una reducción en su cachet.

La cuestión es que tuvo una reunión con Marcelo Tinelli donde éste le pidió que se quede en el programa, prosiguió el colaborador de Carmen Barbieri. "Nosotros queremos que te quedes, pero necesitamos que nos bajes un poquitito el cachet" le habría explicado el conductor. En vez de 224.000 dólares, le ofrecieron 200.000 pero Cristian no accedió. Es así que por ahora se va. Si no aparecen los 24.000 dólares que faltan, el intérprete de 'Azul' no vuelve al programa.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

Canta Conmigo Ahora: por qué se odian el Puma Rodríguez y Cristian Castro

Son muchos los históricos cantantes que forman parte del jurado de Canta Conmigo Ahora, el programa que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Al parecer, hay una guerra silenciosa entre dos de ellos: El Puma Rodríguez y Cristian Castro.

Este martes, en las tradicionales “bombas” que explotan en el programa Socios del Espectáculo, Luli Fernández reveló el verdadero motivo de la discordia entre las dos figuras estelares del ciclo de talentos musicales.

PUMA.jpg Cristian Castro y el Puma Rodríguez, los dos jurados internacionales más importantes de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

"Estamos en condiciones de afirmar que quien odia profundamente a Cristian Castro, por cómo se ha destacado en el último tiempo por sus looks y por como lo quiere todo el equipo de Canta Conmigo Ahora, es el Puma Rodríguez", dijo la panelista de El Trece.

Y en tren de agregar más detalles, sumó: "Este último fin de semana a Cristian Castro lo invitaron a un asado espectacular. Lo hizo uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora y al Puma no lo invitaron. Igual, el Puma se había ido a Miami", informó la modelo. Y destacó los elogios que hicieron los anfitriones e invitados a la reunión, acerca de la personalidad de Castro: "Me dijeron 'Cristian es un copado. Comió lo mismo que nosotros'".