Caramelito relató cómo fueron los últimos días de su hermano, Martín Carrizo

Luego recordó: "El día que murió había estado acariciándolo una hora y media en la habitación de la clínica. Después me pidieron que dejara la habitación porque ya le estaba costando respirar. Me fui, pero como había quedado la puerta un poquitito abierta, me paré ahí para que él me siguiera mirando, para que no estuviera solo cuando partiera".

También envió un mensaje para aquellos que estén pasando por lo mismo que Martín: " Yo sentía y siento que es demasiado peso cargar con esta enfermedad, que no es justo para los que la sufren. Estaría bueno que los que padecen esto pudiesen sentirse libres de verdad y decir hasta acá sí y hasta acá no. Bajar los brazos, querer descansar, también es de valientes. Hay un abogado de Mendoza que tiene ELA y presentó una carta en el Congreso contando en detalle cómo vive la enfermedad y pone en debate el tema de la eutanasia".

Sobre esta etapa que le tocó vivir junto a su hermano, Caramelito reflexionó: "Me quedo con haber vivido una vida hermosísima con Martín. Creo que siempre supo todo lo que lo amé. Se lo demostré, fue mi héroe total, mi productor musical que me enseñó de exigencia y excelencia. A pesar de lo indigno de esta enfermedad, Martín siempre se manifestó con mucha integridad y dignidad. Me dejó su valentía y la fuerza para salir adelante. Él atravesó ese infierno como una persona muy valiente y nos dejó una tremenda enseñanza".

-Caramelito Carrizo-

Caramelito Carrizo relató cómo fue la muerte de su hermano Martín

En A la tarde, Caramelito Carrizo aseguró que su hermano le enseñó a vivir y a morir, “Culturalmente tenemos un concepto de la muerte a la que le tememos, le escapamos, y te aseguro que yo me amigué con la muerte. Eran las 4 de la mañana, estaba en el sanatorio con él en la guardia, y cuando él dejaba de respirar me regaló una última mirada”, contó.

Ante esa situación, la panelista dijo cuál fue su reacción: “Me cerraron la puerta, me fui caminando por el sanatorio vacío, y pensé: ‘Ya está mi amor, agarrá la bici y andá, ya está’. Porque una enfermedad que te limita tanto, que te lleva a un extremo desconocido para cualquier ser humano, es la prueba máxima de la integridad que puede tener un ser humano. Hasta su último suspiro batalló y me enseñó a ser una persona digna”.