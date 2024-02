Carmela Bárbaro aseguró que Telefe le robó una idea de ficción a Gerardo Rozín: "No le dieron el crédito"

"Se llamaba Una mujer con sombrero, al principio. Estaba basada en la historia de la mamá, es algo que escribió cuando estaba casado conmigo. Tengo las carpetas con los dos o tres primeros capítulos. Era una mujer que estaba separada, que tenía un novio joven, también tenía un exmarido y un hijo medio adolescente", contó.

"Bueno, es lo mismo", le señaló Maite. "Te soy sincera El primero de nosotros no la vi, porque es un montón para mí", reveló. "Pero no termino de entender: ¿se lo pagaron a Gerardo o se lo robaron?, le preguntó la panelista.

"No sé si quisiera entrar en detalles legales. No le dieron el crédito", aseguró Carmela sobre la ficción de Telefe.

Ahí, el conductor Ángel de Brito resumió: "Presentó, se lo chorearon, y andá a reclamarle a Gardel. Trabajaba en el canal también". Ahí, Fernanda Iglesias acotó: "Me parece que hubo un arreglo".

"Hubo un arreglo. No voy a ser yo la que tire detalles. No tiene nada que ver conmigo, podría contar todo, pero hay barros en los que no me interesa meterme", dijo Bárbaro. "Lo que para mí fue raro fue la oportunidad, el momento en el que salió. En su momento, cuando él había presentado el proyecto le habían dicho que era muy fuerte, que la gente no quiere ver que el protagonista se muera. Pero tenía mucho otro contenido, y también tenía que ver con lo que pasa en la vida real", agregó.

Romina Manguel reveló detalles desconocidos del día a día de su amistad con Gerardo Rozín

Romina Manguel estuvo como invitada al ciclo Entre Nos, Net Tv, y contó detalles desconocidos de lo que fue la gran amistad que tuvo con Gerardo Rozín, quien falleció a los 51 años en 2022.

“A mí la pérdida de Gerardo… Yo nunca más me volví a reír así, sí con mis hijas y con mi hermana, pero nadie va a ocupar el lugar de Gerardo, me defendía mucho”, reveló la periodista en charla con Tomás Dente.

Y recordó: “A veces me he sentido muy vulnerable y Gerardo era un tipo que primero te decía ‘contame la cag… que te mandaste que quiero cag… de risa porque sos una bol…’ y después pero siempre venía la mano con la que te iba a ayudar”.

Romina Manguel contó que piensa en su amigo "todos los días" y explicó: “Yo creo que están. Necesito abrazarlo y olerle su perfume y tenerlo tirado en mi cama riéndose”.

“Un hijo de p… Te juro que te convenía que te quiera Gerardo, porque no sabés lo malo que podía llegar a ser. Pero el otro día le decía a mi novio: nadie ocupa el lugar de Gerardo. Y él me decía nadie te va a ocupar ese espacio", se sinceró Manguel.

"Era tan inteligente, tan divertido, tan sagaz… Era el tipo con mejor humor. Me enoja que no pueda disfrutar de sus hijos. No me enojé con Dios, fue como raro”, siguió sobre cómo era el conductor y productor.

Y cerró con una divertida anécdota: "He llegado a salir con gente porque a este cho... le parecían divertido. Salía con uno, que no quería salir, y él venía al lugar donde estábamos y terminábamos los tres comiendo porque él quería ver cómo era. Nos divertíamos de cualquier cosa".