Carmela Bárbaro hizo una dura revelación sobre qué le dijo Roberto Moldavsky tras la muerte de Rozín: "Me trató mal"

“Es un día feo, movilizante. Intento llenarlo de recuerdos lindos. Hoy estamos en otra etapa del duelo, ya no lloro tanto e intento quedarme con las cosas buenas”, expresó la periodista en diálogo con el ciclo Puro Show, El Trece, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Gerardo Rozín.

Consultada por Matías Vázquez por "los amigos del campeón" y en particular por lo sucedido con Roberto Moldavsky, Carmela Bárbaro contó que nunca más la llamó: “Además Moldavsky está convencido de que tiene razón. Allá él, dormirá tranquilo. Es un gesto de grandeza muy grande pedir perdón, no sé si es para todos”, comenzó.

Embed

“Más allá del negocio y la plata, lo de Moldavsky para mí fue personal. Lo que a mí me molestó es que yo yo lo llamé para hacerle una consulta en un momento en el que yo y mi familia estaba muy frágil y me trató muy mal”, recordó la periodista.

Y siguió: “Si vos sos amigo de Gerardo y yo soy la persona que está conteniendo a su hija, lo lógico sería que digas: ‘Che, flaca, ¿necesitas algo? ¿Querés que tomemos un café?’ Pero no, me trató mal”.

“Borrados hay un montón, es lo de menos. El tema es que me trató mal. Me dijo: ‘Yo no sé qué querés, la mía es la mía’. Me trató como si yo le estuviera queriendo quitar algo a él", contó sobre aquella polémica con el humorista.

Y remarcó: "No estuvo bueno, no me lo merecía, no me conocía, era la primera vez que hablaba y lo llamé con mucho respeto. No estaba en condiciones de pelearme con nadie”.

“Después de eso pasó mucho tiempo y yo no dije nada. Pero un día, de casualidad, en un programa de Roccassalvo empezaron a hablar muy bien de él, diciendo que era un gran amigo, y me incomodó mucho. En un momento me calenté y dije 'prefiero no hablar'. Y me empezó a mandar mensajes diciendo que yo me hacía preguntar por él en los programas. Si yo hubiera querido hablar de él, hubiera hablado hace un montón”, finalizó Carmela Bárbaro sobre el último contacto con Moldavsky.

gerardo rozin.jpg

Roberto Moldavsky se hizo cargo de los escandalosos dichos de su hijo Eial sobre Lali: su palabra

A pesar de que el escandaloso relato de Eial Moldavsky sobre sus supuestos encuentros sexuales con Lali Espósito en Sería Increíble, Olga, fueron el viernes pasado, aún hoy el episodio sigue generando opiniones al respecto. Y si había una voz que faltaba, era la de su famoso padre, el humorista Roberto Moldavsky.

"Cometió un error muy grave, lo reconoció, pidió perdón. Mas que eso no hay... No mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie", reconoció de entrada el cómico al programa Intrusos, América Tv.

"Lo que hizo está muy mal. Pidió perdón, está muy arrepentido, está muy triste, está muy dolorido", agregó y reconoció que "es el riesgo de estar horas y horas al aire hablando".

Claro que Roberto aseguró que "Eial es un buen pibe", mientras insistió en que el error cometido. "No sé qué le pasó... dijo una boludez y pidió perdón. Más que esto no puede hacer. Pidió perdón dos veces, ya está", deslizó sin más.

Sobre si su hijo se acercó a hablar con él, Moldavsky dejó en claro que tienen diálogo permanente siempre. "Hablamos todo el tiempo. Cometió un error. Puede pasar. No estuvo bueno. No está feliz él, ni ninguno de nosotros", volvió a repetir.

Al tiempo que reflexionó: "Hay un gran conjunto de odio que está esperando en la esquina siempre. Le tocó a Eial y se tiene que hacer cargo de la macana que se mandó".

Asimismo, sobre el video de Galia, su otra hija, refiriéndose a los amores de Lali Espósito, el humrista aclaró que se trata de un video viejo e hizo saber que toda su familia la quiere y la banca a la actriz y cantante. "Nosotros la admiramos mucho a Lali, todos en la familia", aseguró.

"Eial se equivocó, aunque él aclara que no habla de Lali", insistió Roberto mientras dejó en claro que su hijo pifió por lo que tiene que hacerse cargo "y como debe ser cuando una persona hace una macana, pide perdón", mientras remarcó a modo de conclusión: "más que eso no puede hacer, no puede volver el tiempo atrás".