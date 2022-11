Carmen Barbieri afronta un problema de salud que la dejó fuera de la televisión

De brito sobre la salud de Carmen Barbieri.jpg Según informó Ángel de Brito, Carmen Barbieri deberá guardar reposo por 72 horas tras una descompensación de su presión arterial.

Luego Estefi Berardi, quien trabaja con Barbieri en Mañanísima, reveló que mientras estaban al aire la conductora ya no se sentía bien.

“Creí que se desmayaba hoy. Me puse cerca para atajarla por si se desmayaba. Estaba muy blanca y muy baja de energía. Ahora tiene que hacerse unos estudios, parece, según me dijo Carmen que le comentó el médico, que es algo de la panza que viene de hace rato”, detalló la también angelita.

Barbieri Berardi.jpg Estefi Berardi, que trabaja con Carmen Barbieri en Mañanísima, detalló que le harán estudios varios por estos días.

Además, agregó que cuando comenzó a sentirse mal Carmen Barbieri tenía 8-4 de presión arterial, muy baja para lo parámetros normales (12-7).

En tanto, la ex Combate también confió que Fede Bal, el hijo de Carmen, cree que puede ser un pico de estrés por los múltiples trabajos de su madre. No obstante, la panelista especuló con que la también integrante de Los 8 escalones del millón podría estar teniendo síntomas de celiaquía, por lo que le harán estudios específicos. Mientras tanto, le prohibieron las harinas.

Embed

La contundente respuesta de Carmen Barbieri tras la acusación de Marixa Balli de arruinarle la vida

Fue la semana pasada cuando de repente Marixa Balli comenzó a hablar de su enfrentamiento con Carmen Barbieri desde hace más de 20 años, en una entrevista con Socios de espectáculo (El Trece). Mientras que una de las panelistas deslizó que la capo cómica la había tildado de mufa, la morocha aseguró que la actriz había dicho se colgaba del féretro del Potro Rodrigo.

Así, desde su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri aclaró los tantos y le respondió a la ex vedette dedicada ahora al comercio. "Claro que ella fue una mujer muy importante en la vida del Potro, pero cuando muere Rodrigo la mujer, la viuda de Rodrigo era Alejandra (Romero), que hoy es mi amiga", arrancó la conductora.

En tanto, aclaró que en ese entonces desde Movete, el programa que conducía en la televisión, solamente le dijo "No te hagas la protagonista de este duelo, porque vos no sos la viuda, la viuda es Alejandra".

Carmen Barbieri descargo Marixa Balli.jpg

Al mismo tiempo, sobre tildarla de mufa, la mamá de Fede Bal aseguró que no es una palabra que está en su vocabulario. "En mi casa -de artistas- no se nombraba esta palabra, porque era como matar a un artista decir que es mufa. Decir que un artista es mufa es cortarle la posibilidad de laburar [porque] no te contratan... Cosa que nunca dije", afirmó seria.

Y explicó que por aquel entonces, desde Movete, leyó las tarjetas con mensajes de los televidentes que le dejó la producción: "Yo agarré la primera tarjeta y leo que dice 'Marixa es mu...', y cuando leo [al aire] digo ¡no!, esto no lo digo, esto no se dice, esto no se hace con nadie... Y ella dice que yo me lavo las manos".

"Yo leí sin leer antes, porque como era un programa en vivo... Yo le pedí disculpas por haber leído sin saber lo que iba a leer. Esto que se dice que Marixa es mufa, es la viuda negra y todas esas cosas lo decía Jorge Corona. Se lo dije mil veces, pero ella prefiere que salga de mi boca porque yo vivo haciendo notas" concluyó Barbieri muy seria.