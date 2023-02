Carmen Barbieri deberá pasar nuevamente por un quirófano: "Tengo miedo"

Embed

“La última vez que me lo hice tenía 24 años. Una vez cada tanto hay que hacerlo. Hay que hacerlo más seguido, es importante, pero tengo un poco de ‘miedisqui’”, enfatizó la mamá de Fede Bal.

Carmen reconoció estar algo atemorizada, por las complicaciones que sufrió cuando estuvo con coronavirus. "No me va a pasar nada, es una pavada, pero tengo miedo de entrar al quirófano y que me pongan una anestesia otra vez”, señaló.

Por último, la Barbieri indicó que su hijo trató de darle confianza. "Es leve y es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’”, finalizó.

Carmen Barbieri

Guido Kaczka, molesto con Carmen Barbieri en Los 8 escalones: qué detonó la tremenda interna

En medio del escándalo que generó la separación de su hijo Fede Bal con Sofía Aldrey, Carmen Barbieri enfrentaría otro frente de conflicto pero esta vez en el plano laboral.

Según contó Marina Calabró en el ciclo radial Lanata sin Filtro, Radio Mitre, hay tensión en el programa Los 8 Escalones de los dos millones, El Trece, y tiene que ver con que el conductor Guido Kaczka está un tanto molesto con Carmen Barbieri.

Guido estaría cansado de los faltazos reiterados de Carmen al programa y además habrá un cambio en el jurado ya que Martín Liberman no formará más parte del mismo.

guido kazcka carmen barbieri.jpg

"Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella... Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido... es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés", expresó la periodista en su columna radial.

Además, amplió: "Y por otro lado, me dicen que la ve muy repetida a Carmen en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él...".

"Entonces eso no le convence y preferiría que se mantenga más ajena a los problemas personales. Están buscando jurado rotativo para acotar un poco sus participaciones. No va a haber desvinculaciones, pero hay una molestia", cerró Marina Calabró la información.