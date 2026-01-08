El mensaje de la vidente que predijo la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Tras conocerse públicamente la separación, la vidente decidió expresarse en sus redes sociales y recordó su participación televisiva. “Fui a Infama y Marcela Tauro me preguntó por la relación de Wanda Nara”, contó la médium. Y siguió: “Yo lo dije tal cual lo sentí; ‘No dura’. Hoy, los medios hablan de separación”.

Embed

Además, Aristida utilizó una llamativa comparación para explicar cómo vive sus predicciones: “Me hace pensar en esa serie de Netflix donde el protagonista, después de sufrir la caída de un rayo, empieza a tener visiones como escenas de una película: ve fragmentos de lo que va a pasar y recién después entiende todo”, escribió en su posteo de Instagram.

Finalmente, la médium cerró su mensaje con un deseo directo para la empresaria: “A veces la vida funciona igual, primero se siente, después se confirma, pobre Wanda. Ojalá encuentre pronto lo que todos buscamos: amor, paz y un poco de calma. Por su bien”.

En paralelo, Aristida La Mística contó que tiene agenda confirmada en la Costa Atlántica y que ya se presentará los días 17, 25, 30 y 31 de enero, y el 7 de febrero, en el Teatro Victoria de Mar del Plata, ubicado en Rivadavia 2380, con su presentación “Conectando Almas”, donde promete nuevas lecturas energéticas, mensajes espirituales y encuentros cercanos con el público.

Arístida en Mar Del Plata

Quién tomó la decisión de separarse ¿Wanda Nara o Martín Migueles?

La bomba sobre el final de la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles estalló de la mano de Yanina Latorre, quien volvió a marcar la agenda del espectáculo al revelar la noticia desde sus redes sociales. La conductora de SQP (América TV) lanzó la primicia sin rodeos y, en cuestión de minutos, el tema se volvió tendencia, reinstalando a la mediática en el centro de la escena por su siempre convulsionada vida amorosa.

Fiel a su estilo filoso y directo, Latorre fue la encargada de encender la mecha con un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores. “Último momento de la jefa. No alcanzó el amor verdadero. Amoooorrrr”, escribió, dejando en claro que se trataba de una ruptura reciente y definitiva. La publicación generó un inmediato revuelo y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones.

Lejos de quedarse solo con ese enigmático posteo, la panelista decidió ir por más y aportar precisiones sobre lo ocurrido. Minutos después, redobló la apuesta y fue contundente: “Se separaron Wanda y Migueles, lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, lanzó, anticipando que el conflicto tendría nuevas revelaciones y que el trasfondo sería más complejo de lo que parecía.

La información también fue desarrollada al aire en SQP, donde Latorre sumó un dato clave que terminó de sacudir el avispero. “Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, afirmó en vivo, aportando un elemento que explicaría el quiebre y que rápidamente alimentó las versiones que ya circulaban en el ambiente mediático.

La ruptura se da en un clima cargado de tensión, con antecedentes recientes que ya dejaban entrever que la relación no atravesaba su mejor momento. Cruces incómodos frente a los móviles, actitudes que llamaron la atención y rumores persistentes de terceros en discordia habían encendido las alarmas en las últimas semanas. Para muchos, el desenlace parecía inevitable.

Hasta ahora, ni Wanda Nara ni Martín Migueles salieron a confirmar o desmentir públicamente la separación. Sin embargo, el tema ya domina las redes sociales, los programas de espectáculos y promete sumar nuevos capítulos en las próximas horas. Como suele ocurrir cada vez que la empresaria queda envuelta en una crisis sentimental, la historia recién comienza y todo indica que todavía queda mucho por contar.