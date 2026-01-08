Laura Ubfal estalló en llanto en pleno streaming tras un mensaje inesperado que la descolocó

El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios replicaron el video y llenaron de mensajes de apoyo a Ubfal, valorando su honestidad emocional y la conexión humana que se generó en pleno vivo. Una escena inesperada que rompió la rutina del streaming y dejó una postal tan real como conmovedora.

Cuál fue la última internación de María Valenzuela

En noviembre del año pasado, María Valenzuela debió ser internada de urgencia luego de sufrir un accidente doméstico en su casa. La actriz patinó en el piso mientras estaba sin calzado y con medias, perdió el equilibrio y cayó violentamente, golpeándose la frente. El impacto le provocó una profunda herida que comenzó a sangrar de manera abundante, generando un momento de extrema preocupación.

Al advertir la gravedad de la lesión, la artista logró comunicarse con su hija Malena, quien la asistió de inmediato y la acompañó hasta un centro médico. Allí fue atendida por el personal de guardia, donde le realizaron curaciones, le aplicaron medicación y le dieron varios puntos de sutura en el rostro para cerrar la herida. “Fue un susto. Me dieron medicación”, contó la propia Valenzuela sobre aquel episodio.

El episodio fue relatado por la actriz en el programa A la tarde (América TV), donde explicó cómo ocurrió el accidente y el rápido accionar médico que evitó mayores complicaciones. Afortunadamente, con el correr de los días logró una buena recuperación, aunque el susto quedó grabado como uno de los momentos más delicados de su salud en el último tiempo.