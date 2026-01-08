Laura Ubfal estalló en llanto en pleno streaming tras un mensaje inesperado que la descolocó
Un momento inesperado al aire descolocó por completo a Laura Ubfal y la llevó a quebrarse en pleno streaming. El recuerdo de un episodio doloroso, una confesión íntima y un momento que conmovió a todos. Qué fue lo que la hizo explotar en llanto.
8 ene 2026, 20:19
Un momento de altísima carga emocional sorprendió a la audiencia de La Linterna, el ciclo de streaming que Laura Ubfal conduce por Bondi Live. La emisión habitual terminó convirtiéndose en una escena conmovedora cuando la periodista no pudo contener las lágrimas frente a cámara, desatada por un saludo sorpresa que tocó una fibra muy íntima.
Todo se desencadenó cuando la producción puso al aire un video de la actriz María Valenzuela, quien le dedicó unas palabras llenas de afecto. Apenas terminó el mensaje, Ubfal quedó en shock, respiró hondo e intentó seguir adelante, pero la emoción la superó por completo. Con la voz quebrada y visiblemente conmovida, explicó que el recuerdo la había transportado a uno de los momentos más difíciles que vivió junto a la actriz.
“Ustedes no saben la anécdota… yo estaba ahí, en primera fila, cuando estaba internada. No es solo el saludo, es todo lo que sufrió”, alcanzó a decir, mientras trataba de recomponerse al aire. Lejos de bajar la intensidad, profundizó aún más y rememoró el dramático episodio de salud que atravesó Valenzuela: “Pobre María. No saben lo que fue el ACV. La veo y no puedo dejar de recordar ese momento. Fue terrible todo lo que pasó…”, confesó, ya sin poder frenar el llanto.
Entre lágrimas, la periodista también destacó el alivio que siente al verla recuperada y activa laboralmente. “Ahora verla bien, trabajando, me emociona muchísimo. La adoro”, expresó, dejando al descubierto un costado sensible que pocas veces muestra en pantalla.
El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios replicaron el video y llenaron de mensajes de apoyo a Ubfal, valorando su honestidad emocional y la conexión humana que se generó en pleno vivo. Una escena inesperada que rompió la rutina del streaming y dejó una postal tan real como conmovedora.
Cuál fue la última internación de María Valenzuela
En noviembre del año pasado, María Valenzuela debió ser internada de urgencia luego de sufrir un accidente doméstico en su casa. La actriz patinó en el piso mientras estaba sin calzado y con medias, perdió el equilibrio y cayó violentamente, golpeándose la frente. El impacto le provocó una profunda herida que comenzó a sangrar de manera abundante, generando un momento de extrema preocupación.
Al advertir la gravedad de la lesión, la artista logró comunicarse con su hija Malena, quien la asistió de inmediato y la acompañó hasta un centro médico. Allí fue atendida por el personal de guardia, donde le realizaron curaciones, le aplicaron medicación y le dieron varios puntos de sutura en el rostro para cerrar la herida. “Fue un susto. Me dieron medicación”, contó la propia Valenzuela sobre aquel episodio.
El episodio fue relatado por la actriz en el programa A la tarde (América TV), donde explicó cómo ocurrió el accidente y el rápido accionar médico que evitó mayores complicaciones. Afortunadamente, con el correr de los días logró una buena recuperación, aunque el susto quedó grabado como uno de los momentos más delicados de su salud en el último tiempo.