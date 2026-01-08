Rochi Igarzábal contó lo más terrible de su relación con Pablo Martínez, ex Casi Ángeles: "Necesito salir"

“No tengo ni idea de dónde está Pablo Martínez, no lo vi más. No fue de mis mejores relaciones: éramos chicos. El tema de la exposición nos jugó una mala pasada. Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular”, confesó Rocío, acerca del mal momento que habría pasado.

Además, detalló sobre situaciones puntuales: “No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí había una especie de celos, posesión, algo tóxico que te hace sufrir más de lo que disfrutás. Era una guerra implícita de la que me costó muchísimo salir, porque fueron varios años los que estuvimos en pareja.

"Cuando terminamos Casi Ángeles y tuvimos el parate antes de comenzar con la banda, dije: ‘Bueno, de acá necesito salir, reconstruirme’. Es una persona súper sensible, compleja, con sus emociones y formas de pensar, inteligente”, concluyó, acerca de cómo fue el momento en que pudo terminar el vínuclo.

Embed

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Rochi Igarzábal y Pablo Martínez

Rochi Igarzábal y Pablo Martínez se conocieron en 2009, durante las grabaciones de Casi Ángeles, cuando ambos compartían pantalla interpretando a una pareja en la ficción. El vínculo traspasó la pantalla y dio paso a una relación sentimental que se mantuvo durante varios años, siempre con un perfil muy bajo y lejos del ruido mediático que rodeaba al fenómeno juvenil.

En aquel momento, ninguno de los dos habló públicamente del romance. Si bien los fanáticos sospechaban que algo ocurría entre ellos, nunca hubo confirmaciones ni apariciones conjuntas fuera del ámbito laboral. La relación se desarrolló en paralelo al éxito de la tira y al intenso nivel de exposición que implicaba formar parte de uno de los mayores hits de la televisión argentina.

Según contó Rochi recientemente, la pareja se separó tras el final de la serie, alrededor de 2010, en el período de transición previo al inicio del proyecto musical con Teen Angels. Fue en ese parate laboral cuando la actriz tomó conciencia de que necesitaba salir de un vínculo que definió como complejo y emocionalmente desgastante, atravesado por celos y dinámicas tóxicas, aunque sin episodios de violencia.

Con el paso de los años, ambos tomaron caminos muy distintos. Rocío se volcó de lleno a la música y se mantuvo vinculada al arte, mientras que Pablo decidió alejarse por completo de los medios y enfocarse en la espiritualidad y la poesía.