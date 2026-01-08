Rochi Igarzábal contó lo más terrible de su relación con Pablo Martínez, ex Casi Ángeles: "Necesito salir"

Rochi Igarzábal se alejó de los medios luego de haber sido parte del fenómeno Casi Ángeles y decidió enfocar su carrera en el mundo de la música, un terreno en el que siempre se sintió tan cómoda como en la actuación.
Rochi Igarzábal abrió su corazón y reveló detalles de la relación que mantuvo con Pablo Martínez, quien interpretó a Simón en Casi Ángeles, durante su adolescencia y en pleno rodaje de la tira juvenil.
Sin embargo, hace unos días sorprendió al revelar que aquella etapa de la tira no fue sencilla. La exposición permanente y el hecho de alcanzar la fama a tan corta edad tuvieron su costado oscuro. Según contó, llegó a recibir amenazas y atravesó momentos de mucha angustia. El miedo se volvió una constante y marcó profundamente esos años, una experiencia que hoy recuerda con sinceridad y distancia.
En ese tiempo, Rochi conoció a Pablo Martínez, quien interpretaba a Simón, y en la ficción también formaban pareja. Sin embargo, nunca trascendió nada sobre un vínculo fuera de la pantalla. Con el paso de los años, el actor también tomó la decisión de alejarse de los medios, aunque de manera mucho más rotunda: sin redes sociales, se volcó de lleno a la espiritualidad y a la poesía.
En ese contexto, la actriz de 36 años se animó a traer al presente el pasado sentimental que compartió con él durante una entrevista con El Ejército de LAM (Bondi). Allí, lejos de idealizaciones y con una sinceridad cruda, brindó detalles hasta ahora desconocidos sobre aquella relación, un testimonio que dejó al descubierto momentos difíciles.
“No tengo ni idea de dónde está Pablo Martínez, no lo vi más. No fue de mis mejores relaciones: éramos chicos. El tema de la exposición nos jugó una mala pasada. Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular”, confesó Rocío, acerca del mal momento que habría pasado.
Además, detalló sobre situaciones puntuales: “No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí había una especie de celos, posesión, algo tóxico que te hace sufrir más de lo que disfrutás. Era una guerra implícita de la que me costó muchísimo salir, porque fueron varios años los que estuvimos en pareja.
"Cuando terminamos Casi Ángeles y tuvimos el parate antes de comenzar con la banda, dije: ‘Bueno, de acá necesito salir, reconstruirme’. Es una persona súper sensible, compleja, con sus emociones y formas de pensar, inteligente”, concluyó, acerca de cómo fue el momento en que pudo terminar el vínuclo.
Rochi Igarzábal y Pablo Martínez se conocieron en 2009, durante las grabaciones de Casi Ángeles, cuando ambos compartían pantalla interpretando a una pareja en la ficción. El vínculo traspasó la pantalla y dio paso a una relación sentimental que se mantuvo durante varios años, siempre con un perfil muy bajo y lejos del ruido mediático que rodeaba al fenómeno juvenil.
En aquel momento, ninguno de los dos habló públicamente del romance. Si bien los fanáticos sospechaban que algo ocurría entre ellos, nunca hubo confirmaciones ni apariciones conjuntas fuera del ámbito laboral. La relación se desarrolló en paralelo al éxito de la tira y al intenso nivel de exposición que implicaba formar parte de uno de los mayores hits de la televisión argentina.
Según contó Rochi recientemente, la pareja se separó tras el final de la serie, alrededor de 2010, en el período de transición previo al inicio del proyecto musical con Teen Angels. Fue en ese parate laboral cuando la actriz tomó conciencia de que necesitaba salir de un vínculo que definió como complejo y emocionalmente desgastante, atravesado por celos y dinámicas tóxicas, aunque sin episodios de violencia.
Con el paso de los años, ambos tomaron caminos muy distintos. Rocío se volcó de lleno a la música y se mantuvo vinculada al arte, mientras que Pablo decidió alejarse por completo de los medios y enfocarse en la espiritualidad y la poesía.