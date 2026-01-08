El desubicado video de Flor Vigna gastando a Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Embed

Cuál fue el picante mensaje de Flor Vigna en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que Fernanda Iglesias revelara detalles de un supuesto acercamiento del actor con una joven durante su estadía en España, viaje que realizó en noviembre por compromisos laborales. En Puro Show (El Trece), la periodista incluso difundió un audio que el galán habría enviado a la mujer en cuestión.

En medio de los rumores de infidelidad hacia Griselda Siciliani, quien sorprendió con una reacción pública fue Flor Vigna, expareja de Castro, que eligió sus redes sociales para expresarse con un mensaje cargado de indirectas.

Pocas horas después de que el escándalo explotara, la cantante compartió un tema musical cuya letra apunta directamente a las mentiras, y acompañó la publicación con una reflexión personal en Instagram. "Este es uno de los temitas que hicimos en el campamento de música que organizó Guido Cardozo", escribió la artista al inicio de su posteo.

Más adelante, Vigna aclaró la intención detrás de la canción: "No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que a veces jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco, donde la moraleja es aprenderse amar a uno mismo (sino le echás la culpa a otros jaja) ¿Qué onda los pibes? ¿Están en la misma? ¿Les resuena? Los leo".

La letra del tema no pasó desapercibida y arranca con frases filosas: "Qué baja está la vara, me siento una tarada, haciendo casting para un amor... Chamullos de fantasma, princesos se rebajan, migajas en vez de un buen amor".

Tras la ruptura de Vigna y Castro en el verano de 2024 y el posterior romance que el actor oficializó con Siciliani meses más tarde, muchos seguidores interpretaron la publicación de la cantante como una clara indirecta hacia su ex, con quien la relación no terminó en buenos términos.

