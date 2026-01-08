El desubicado video de Flor Vigna gastando a Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani
En las últimas horas, Flor Vigna compartió un filoso video en Instagram tras el escándalo de Luciano Castro. Miralo en esta nota.
La polémica por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven danesa en Madrid sigue dando que hablar. Esta vez, quien se metió en la conversación fue Flor Vigna, ex del actor, que eligió sus redes sociales para lanzar un picante mensaje disfrazado de promoción musical.
La cantante compartió en sus reels de Instagram un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En él, para presentar su nuevo tema La vara baja, arranca con una frase que remite directamente a los audios que Castro le envió a su amante: "Oye, guapa".
Pero Vigna no se quedó ahí y sumó otra definición que muchos interpretaron como un palito hacia su ex: "Que la vara nunca esté baja".
La letra del tema, por su parte, no deja lugar a dudas sobre el tono crítico y filoso que eligió la artista: "Qué baja está vara, me siento una tarada, haciendo un casting para un amor. Chamuyos de fantasmas, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Qué decepción".
Embed
Cuál fue el picante mensaje de Flor Vigna en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani
Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que Fernanda Iglesias revelara detalles de un supuesto acercamiento del actor con una joven durante su estadía en España, viaje que realizó en noviembre por compromisos laborales. En Puro Show (El Trece), la periodista incluso difundió un audio que el galán habría enviado a la mujer en cuestión.
En medio de los rumores de infidelidad hacia Griselda Siciliani, quien sorprendió con una reacción pública fue Flor Vigna, expareja de Castro, que eligió sus redes sociales para expresarse con un mensaje cargado de indirectas.
Pocas horas después de que el escándalo explotara, la cantante compartió un tema musical cuya letra apunta directamente a las mentiras, y acompañó la publicación con una reflexión personal en Instagram. "Este es uno de los temitas que hicimos en el campamento de música que organizó Guido Cardozo", escribió la artista al inicio de su posteo.
Más adelante, Vigna aclaró la intención detrás de la canción: "No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que a veces jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco, donde la moraleja es aprenderse amar a uno mismo (sino le echás la culpa a otros jaja) ¿Qué onda los pibes? ¿Están en la misma? ¿Les resuena? Los leo".
La letra del tema no pasó desapercibida y arranca con frases filosas: "Qué baja está la vara, me siento una tarada, haciendo casting para un amor... Chamullos de fantasma, princesos se rebajan, migajas en vez de un buen amor".
Tras la ruptura de Vigna y Castro en el verano de 2024 y el posterior romance que el actor oficializó con Siciliani meses más tarde, muchos seguidores interpretaron la publicación de la cantante como una clara indirecta hacia su ex, con quien la relación no terminó en buenos términos.