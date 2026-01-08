El íntimo momento que vivió Luciano Castro en medio de los rumores de infidelidad a Griselda Siciliani

Lejos de hablar públicamente del tema o hacer referencia alguna a los trascendidos para terminar con las especulaciones, el galán optó por aferrarse a seguir su vida adelante en familia durante el verano en medio de la ola de rumores.

Quien sí se refirió al tema fue Griselda Siciliani quien le respondió un mensaje a Paula Varela del programa Intrusos (América Tv) desmintiendo cualquier tipo de crisis con su novio.

"Está todo re bien Pau, gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos", remarcó la actriz dejando en claro que en la actualidad se encuentra acompañando a Luciano Castro tras la aparición de los explosivos audios del actor.

Cómo reaccionó Sabrina Rojas ante el escándalo de Luciano Castro por la infidelidad a Griselda Siciliani

En medio del escándalo que rodea a Luciano Castro por una supuesta infidelidad en España a su pareja Griselda Siciliani, Sabrina Rojas, ex pareja del actor, dio su contundente opinión del tema ante las cámaras de Puro Show (El Trece).

"A mi no me tienen que buscar, yo no soy la que tiene que hablar. No es mi noticia", aclaró de entrada la actual conductora de SQP (América TV).

Y amplió al respecto de sus opiniones en público sobre este tema: "Una cosa es que se haga el tema en Bondi o en SQP donde trabajo y se haga el tema y opine pero no quiero estar opinando en los programas porque el tema no es mío. Y no quiero que una noticia que no es mía esté mi cara por todas partes".

Y agregó picante: "Cuando hablamos de infidelidad si sos cool seguramente tenés mente abierta, si no sos cool sos cornuda".

"La noticia no soy yo. Yo estoy aliviada desde el día que me separé, me saqué una persona de encima literal con todo lo que lo quiero al gordo, como pareja era como... (gesto con sus manos) y hoy yo vivo plena", se sinceró Sabrina Rojas.

"No me pongo en el lugar de nadie, no sabes el esfuerzo que hago para vivir en mis zapatos", concluyó firme al ser consultada si se ponía en el lugar de Siciliani como mujer en medio de los escandalosos rumores de infidelidad de Castro.