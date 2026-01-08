Christian Petersen reapareció en redes tras recibir el alta médica y dejó un mensaje que emocionó
El chef Christian Petersen compartió una imagen desde su intimidad y transmitió tranquilidad luego del episodio de salud que generó preocupación semanas atrás. Qué publicó el cocinero.
8 ene 2026, 20:30
Christian Petersen reapareció en redes tras recibir el alta médica y dejó un mensaje que emocionó
Luego de varios días de incertidumbre y versiones cruzadas sobre su estado de salud, Christian Petersen volvió a comunicarse públicamente con sus seguidores. El reconocido chef utilizó sus redes sociales para dar una señal clara de recuperación, apenas dos días después de haber sido dado de alta.
El episodio que encendió las alarmas ocurrió el pasado 12 de diciembre, cuando el empresario gastronómico sufrió una descompensación mientras realizaba una travesía por el volcán Lanín junto a su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de excursionistas. La situación obligó a su inmediata internación y generó una fuerte preocupación en el ambiente gastronómico y entre sus seguidores.
Ya en proceso de recuperación, Petersen eligió un gesto simple pero cargado de simbolismo para reaparecer. En sus historias de Instagram compartió la imagen de dos medialunas caseras servidas en un plato metálico, acompañadas por una frase breve que dejó un mensaje de calma y perseverancia: “Buenas, buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”.
La publicación no pasó desapercibida y rápidamente recibió una catarata de mensajes de apoyo y afecto. Muchos usuarios celebraron verlo nuevamente activo, destacando su fortaleza y enviándole buenos deseos para esta nueva etapa.
Además, la historia redireccionaba a un antiguo posteo de la tradicional panadería de la familia Petersen en San Isidro, donde también se multiplicaron los comentarios positivos, reforzando el vínculo que el chef mantiene con su comunidad desde hace años.
Con un perfil bajo y lejos de la exposición mediática, Christian eligió mostrar una escena cotidiana, ligada a su pasión por la cocina, como señal de que el proceso de recuperación avanza y que, de a poco, retoma su rutina.
Qué dice el último parte médico de Christian Petersen
Firmado por Norberto Mezzadri, director médico del Hospital Alemán, el comunicado oficial confirmó que, tras una evolución clínica favorable, el paciente identificado con las iniciales CP recibió el alta médica. En el documento, la institución destacó además su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente.
La noticia llevó alivio tanto al entorno del reconocido chef como a sus seguidores, que en las últimas semanas se mantuvieron atentos a cada novedad sobre su estado de salud, luego de la descompensación que sufrió durante una expedición en el volcán Lanín. Desde el centro médico evitaron brindar mayores precisiones sobre el tratamiento y la recuperación, en línea con el cuidado de la privacidad.
Ya fuera del ámbito hospitalario, Petersen comenzó a retomar lentamente su rutina diaria y utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad, mostrando pequeños gestos de normalidad y agradeciendo el acompañamiento recibido durante el proceso. Su evolución positiva abre ahora una etapa de recuperación progresiva, con foco en el descanso y el seguimiento médico.