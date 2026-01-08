Christian Petersen reapareció en redes tras recibir el alta médica y dejó un mensaje que emocionó

Además, la historia redireccionaba a un antiguo posteo de la tradicional panadería de la familia Petersen en San Isidro, donde también se multiplicaron los comentarios positivos, reforzando el vínculo que el chef mantiene con su comunidad desde hace años.

Con un perfil bajo y lejos de la exposición mediática, Christian eligió mostrar una escena cotidiana, ligada a su pasión por la cocina, como señal de que el proceso de recuperación avanza y que, de a poco, retoma su rutina.

Qué dice el último parte médico de Christian Petersen

Firmado por Norberto Mezzadri, director médico del Hospital Alemán, el comunicado oficial confirmó que, tras una evolución clínica favorable, el paciente identificado con las iniciales CP recibió el alta médica. En el documento, la institución destacó además su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente.

La noticia llevó alivio tanto al entorno del reconocido chef como a sus seguidores, que en las últimas semanas se mantuvieron atentos a cada novedad sobre su estado de salud, luego de la descompensación que sufrió durante una expedición en el volcán Lanín. Desde el centro médico evitaron brindar mayores precisiones sobre el tratamiento y la recuperación, en línea con el cuidado de la privacidad.

Ya fuera del ámbito hospitalario, Petersen comenzó a retomar lentamente su rutina diaria y utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad, mostrando pequeños gestos de normalidad y agradeciendo el acompañamiento recibido durante el proceso. Su evolución positiva abre ahora una etapa de recuperación progresiva, con foco en el descanso y el seguimiento médico.