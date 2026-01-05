Exponen a Fede Bal con un mensaje a Evelyn Botto que es igual al que le dedicó a su ex

Fede Bal y Evelyn Botto confirmaron públicamente su romance hace unas semanas después de mostrarse en varios eventos juntos y cómplices sin esconder lo que sienten.
El conductor Ángel de Brito compartió una increíble curiosidad de una dedicatoria de Fede Bal a Evelyn Botto que se asemeja mucho a la que le hizo a una ex novia.
“Es mi novio. Fui yo la que se lo preguntó, porque soy ansiosa. Coincidimos y sucedió, eso hay que abrazarlo un poco. Estoy contenta y gusto mucho de él”, expresó emocionda la locutora al confesar cómo se pusieron formalmente en pareja.
Y agregó con total ilusión desde el ciclo de streaming Tapados de laburo por Olga donde trabaja: “Hace ocho años que estaba soltera. No me pasaba hace mucho tiempo sentir algo así”.
Lo cierto es que en medio del lindo momento que atraviesan juntos, Fede Bal quedó expuesto con un romántico mensaje que le dedicó a Evelyn pero que tiempo atrás había repetido las mismas palabras con una ex.
Fue Ángel de Brito quien compartió desde sus historias de Instagram el mensaje que Fede le dedicó a Evelyn al recibir el 2026 y que antes comentó de igual manera para su ex novia, la bailarina Flor Díaz, de quien se separó a fines de 2024.
“Me muero con vos”, fue la frase que utilizó por duplicado el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal primero para comentar una publicación de quien entonces era su pareja, Flor Díaz, y que tiempo después rememoró para comentar un reciente posteo de Botto.
Obviamente, ese curioso detalle de amor en la virtualidad que destapó el conductor de LAM (América Tv) adjuntando las contundentes imágenes como pruebas con la similitud del mensaje y que generó un gran revuelo y fue replicado desde las redes.
Evelyn Botto y Fede Bal decidieron viajar juntos a Nueva York, Estados Unidos, para recibir la Navidad y así compartir su primera escapada romántica como pareja después de confirmar la relación.
La locutora mostró un momento más cotidiano de la travesía al exterior: una selfie en una estación de subte, luciendo una campera y un gorro de piel falsa que le dieron un look invernal perfecto para la ciudad.
Por su parte, Fede Bal eligió retratar su visita al Museo Americano de Historia Natural, donde fotografió a la icónica ballena azul que cautiva a miles de turistas cada año. "¿Cómo?", expresó en otra postal al aire libre de los dos junto a un corazón.
El actor y la locutora dejaron al descubierto en las redes sociales un viaje lleno de romanticismo y complicidad en uno de los destinos más soñados del mundo en una relación que nació hace unas semanas y se consolida a paso firme en este comienzo de año con distintos guiños románticos mutuos desde Instagram.