El Dr. Guillermo Capuya reveló el tamaño real del pene y la profundidad de la vagina: datos que impactan

En la misma línea, aclaró cómo debe realizarse correctamente la medición: “Si uno mide el tamaño en centímetros de la raíz del pubis hasta la punta, ahí, en erección, eso mide aproximadamente 15, 16 centímetros promedio mundial estándar”. Y añadió: “Quizás la raza asiática un poquito menos, quizás afroamericana un poquito más, pero puede variar 1 a 2 centímetros”.

Asimismo, el médico remarcó que existen diferencias según el punto desde el cual se mida: “Si uno mide en la parte de abajo del pene, obviamente que la medida es mucho más larga, digamos, desde el escroto hacia adelante”, y cerró con una reflexión dirigida tanto a hombres como a mujeres: “Por lo tanto, yo dudo, digo, esto para los hombres en general y para las mujeres”.

wanda nara martin migueles 3

Cuál es la profundidad de la vagina, según el Dr. Guillermo Capuya

En tanto, tras el comentario de Nazarena Di Serio asegurando que “las mujeres tampoco la pasan bien con un tamaño tan grande”, el Dr. Guillermo Capuya volvió a intervenir con datos médicos. El especialista remarcó que “el tamaño de una vagina tiene unos 11 centímetros de profundidad, aproximadamente. Por lo tanto, tampoco es satisfactorio para la mujer” una relación con dimensiones extremas.

Asimismo, Moria Casán aportó un matiz fundamental al recordar que “además, no todas las cavidades son iguales”, una aclaración que visibiliza la variedad anatómica femenina, muchas veces ignorada en este tipo de polémicas.

Capuya, Moria y Ciardone - captura La mañana con Moria

De este modo, el médico buscó desactivar las afirmaciones sobredimensionadas que circulan en redes sociales y alertó sobre cómo estas versiones distorsionadas pueden generar inseguridades y expectativas alejadas de la realidad.