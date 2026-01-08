El Dr. Guillermo Capuya reveló el tamaño real del pene y la profundidad de la vagina: datos que impactan
El comentario de Wanda Nara sobre los atributos de Martín Migueles encendió la controversia al mencionar una medida fuera de toda lógica. A partir de allí, el médico Guillermo Capuya explicó qué hay de cierto y qué no en torno a ese dato.
En medio del revuelo que generó el sugestivo posteo de Wanda Nara en las redes sociales elogiando los atributos físicos de Martín Migueles, su pareja hasta hace unos días, el Dr. Guillermo Capuya decidió ponerle ciencia y contexto al debate. El médico se refirió con claridad en el programa La mañana con Moria(El Trece) y, sin esquivar el tema, sobre cuál es el tamaño normal del pene y cuál es la profundidad de la vagina, con una explicación que buscó bajar el tono a la polémica y evitar comparaciones que afectan la autoestima.
Antes de desarrollar su mirada profesional Capuya pidió la palabra, mientras Moria Casán entrevistaba a Claudia Ciardone -quien confirmó haber salido con Migueles durante algunos meses- y marcó su postura con firmeza:“Voy a hacer un comentario con respecto a eso, porque si no, daña la autoestima de nosotros, humanos normales”. La frase generó inmediata atención en el estudio, donde La One no tardó en intervenir para contextualizar el fenómeno mediático: “Pero esa es una cosa ridícula y machista que hacemos porque entra dentro del contexto de vulgaridad de todo eso”, le aclaró la conductora.
Lejos de polemizar, el médico profundizó su explicación desde la experiencia clínica. “Moria, en general, yo te digo porque reviso a muchos hombres y, por mi especialidad, hace que haga esa revisión”, señaló, y agregó un detalle que suele repetirse en el consultorio: “Todos los hombres tienen, cuando se bajan los pantalones, siempre, yo decía a los residentes, fijate que se va a estirar el pene. Todos los hombres tenemos esa costumbre de estirarnos el pene cuando nos bajamos los calzoncillos”.
Acto seguido, Capuya fue al punto central de la discusión y aportó datos concretos. “El tamaño normal de un pene de erección, y depende cómo se tome la medida, es hasta más o menos 15, 16 centímetros. Eso es a nivel global”, explicó. Incluso se refirió a su experiencia profesional fuera del país: “Yo he trabajado en Detroit, o sea, con población afroamericana, y la verdad es que no he visto nada absolutamente extraño”.
En la misma línea, aclaró cómo debe realizarse correctamente la medición: “Si uno mide el tamaño en centímetros de la raíz del pubis hasta la punta, ahí, en erección, eso mide aproximadamente 15, 16 centímetros promedio mundial estándar”. Y añadió: “Quizás la raza asiática un poquito menos, quizás afroamericana un poquito más, pero puede variar 1 a 2 centímetros”.
Asimismo, el médico remarcó que existen diferencias según el punto desde el cual se mida: “Si uno mide en la parte de abajo del pene, obviamente que la medida es mucho más larga, digamos, desde el escroto hacia adelante”, y cerró con una reflexión dirigida tanto a hombres como a mujeres: “Por lo tanto, yo dudo, digo, esto para los hombres en general y para las mujeres”.
Cuál es la profundidad de la vagina, según el Dr. Guillermo Capuya
En tanto, tras el comentario de Nazarena Di Serio asegurando que “las mujeres tampoco la pasan bien con un tamaño tan grande”, el Dr. Guillermo Capuya volvió a intervenir con datos médicos. El especialista remarcó que “el tamaño de una vagina tiene unos 11 centímetros de profundidad, aproximadamente. Por lo tanto, tampoco es satisfactorio para la mujer” una relación con dimensiones extremas.
Asimismo, Moria Casán aportó un matiz fundamental al recordar que “además, no todas las cavidades son iguales”, una aclaración que visibiliza la variedad anatómica femenina, muchas veces ignorada en este tipo de polémicas.
De este modo, el médico buscó desactivar las afirmaciones sobredimensionadas que circulan en redes sociales y alertó sobre cómo estas versiones distorsionadas pueden generar inseguridades y expectativas alejadas de la realidad.