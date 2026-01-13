Paloma Fort reavivó la dura guerra en la familia y apuntó contra el marido de Rocío Marengo: "Es capaz de..."

Embed

"Yo lo que les diría a Felipe y a Marta es que tengan mucho cuidado con la gente en la que confían. Ellos tienen a alguien a quienes ellos han designado para que ocupen el lugar de ellos dentro del directorio y esa persona tampoco creo que ebería estar ahí. Es complicado", agregó a modo de consejo.

Además, apuntó a una persona que tiene mucha injerencia en la actualidad en la empresa familiar: "Esa persona es abogado, no puedo nombrarla. Esta persona, antes que Ricardo falleciera, estaban en juicio porque Ricardo lo echó. Lo representó a él durante mucho tiempo y antes que falleciera hubo muchos problemas entre ellos y lo terminó echando. Esta persona se queda a cargo cuando los chicos eran menores de edad pero ya son adultos".

En cuanto al mando de la famosa empresa familiar, Paloma Fort explicó cómo está constituida: "Los problemas en la familia vienen siempre y dentro de la empresa también. Cuando fallece Carlos Fort, toma las riendas Marta, la mamá de Ricardo, Jorge y Eduardo. Cuando fallece ella también, al unirse el señor E con el abogado, tienen más fuerza y queda Jorge como vicepresidente de la empresa, el papá de John y Tomás".

"Estuve viendo a John con su emprendimiento y fuerza, tenés todo mi respeto y mi cariño, que vaya todo súper bien", cerró la mujer dejando en claro su apoyo al joven John Fort, hijo de Jorge Fort.

El picante cruce de John Fort y Martita Fort en medio de la tensión familiar

John Fort habló en el programa A la tarde (América Tv) y tras exponer su postura en cuanto a la empresa familiar recibió rápidamente una dura respuesta de Martita, hija de Ricardo Fort.

"Yo siempre velé por la unión de esta generación por eso siempre me llevé bien con Feli y con Martita, más con Feli que somos más compinches, Marta siempre estuvo más en la suya", remarcó el joven.

Y agregó: "Mi viejo quiso que empiece en el área de comercialización y para estar mirando el techo realmente no me interesa ni ocupar un puesto en el directorio, ni es por un tema de plata, ni por sueldo. Es más, yo estaba dispuesto a ir directamente por comisión de los contratos de venta que yo cierre. No les interesa, ni siquiera fue una negativa, me mandó un telelgrama de despido".

"Dicen que quiero ser famoso y yo tengo un espíritu más emprendedor que artístico. Siempre fui muy ambicioso y quise siempre más si bien tenía todo cubierto por demás de lo básico. Por eso me dedicaba a entrenar gente, ser DJ, organizar fiestas, tuve un montón de trabajos en Miami. Que me tilden de vago la verdad me resbala", se diferenció.

Tras su relato, Martita Fort no se quedó callada y respondió a las picantes declaraciones de su primo: "Discordias pero porque es una empresa familiar que obviamente es complicada. Aparte yo me he cansado de tener distintas reuniones de directorio con distintas personas y nunca me llamó él".

"Se queja de que no lo escuchamos pero a mí no me mandó nada, a Felipe tampoco y a mi otro tío tampoco... ¿No le está yendo bien con los suplementos? Que no sea tan cocorito, que se siente en la silla", finalizó tajante.