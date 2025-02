Carmen Barbieri tildó de "celosa" a Yuyito González por Javier Milei y se cruzaron: "No me metas etiquetas"

"Una señora del público le grita a Javier I love you y él en medio de su discurso le dice a esta persona que no se identificó: mee too (yo también)", explicó Yuyito.

Y agregó: "Vi el video después varias veces y me dio mucha ternura él, es muy amoroso. Y después él reflexiona y dice: 'está mi novia acá en mi costado' y me pone las manos así como pidiendo disculpas. ¿Se entiende lo que digo?".

"También se entiende que sos celosa, porque me parece que es por celos...", le marcó Carmen. A lo que Yuyito reaccionó: "No paren, no me metas etiquetas de celosa porque no lo soy".

"No te puse etiquetas, fue una pregunta simpática, no te enojes", le aclaró la conductora ante el enojo de Yuyito. Y luego ella comentó: "Yo jamás en la vida hubiese interrumpido al presidente de la Nación para gritarle te amo en semejante convención".

Y apuntó contra las críticas que recibe la pareja desde que comenzaron el romance: "Desde hace un año se intenta hacer daño con lo que tiene que ver con mi pareja, pocas veces escuché cosas lindas o de apoyo. No sé si es envidia, rareza... Todo se toma para mal"

"Nosotros nos terminamos riendo a pesar de que es molesto estar aclarando todo. Tuvo que hacer un tuit para aclarar para que su mujer no quede como una ridícula", concluyó Yuyito González.

Qué hizo Yuyito González, la novia de Javier Milei, tras el escándalo de las criptomonedas

Desde hace unos días, Javier Milei está en el centro de la polémica debido al escándalo de las criptomonedas que lo involucra.

Aunque Amalia Yuyito González, está de viaje en Estados Unidos, la ex vedette no permaneció al margen de este tema que enfrenta su novio y decidió manifestarse en las redes.

Además de utilizarlas para compartir imágenes íntimas junto al líder de La Libertad Avanza, la ex vedette también recurre a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre temas relacionados con la carrera política de Milei y su rol como presidente de la Nación.

La conductora no se quiso quedar callada respecto al escándalo que enfrenta su novio, y decidió manifestarle su apoyo públicamente. Para ello, Amalia replicó en sus historias de Instagram un posteo que realizó Javier en su propia cuenta.

La publicación cuenta de una fotografía de su pareja, en la que se lo ve apoyado contra una pared de la Cámara de Diputados de la Nación, acompañada de la frase: “Un solo hombre luchando contra todo un sistema de corruptos”.

Además, en la historia, la modelo agregó una romántica dedicatoria a su pareja: “Te amo Javier Milei”, con un emoji de corazón rojo.