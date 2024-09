Carmen Barbieri ventiló un tremendo dato del pasado de Pampita: "Infiel"

La conductora recordó cuando se dio la escandalosa separación de Pampita con su primer marido, Martín Barrantes, matrimonio que duró apenas un año, luego del casamiento en 2002 y el posterior divorcio en 2004.

"El varón que es infiel lo hace más por deporte y la mujer cuando lo hace es porque se siente descuidada y le gusta la persona", observó Estefi Berardi en el programa Mañanísima, El Trece.

A lo que Carmen Barbieri lanzó: "Pampita fue infiel en su primer matrimonio, dicho por ella. Yo me acuerdo de eso, díganme si estoy equivocada".

"¿Con Martín Barrantes? No me acuerdo de eso", consultó la panelista. Y la conductora afirmó: "Yo me acuerdo de eso". "Ella no se quería casar con él", comentó Berardi. Y Carmen opinó: "Entonces, no estaría tan enamorada".

"A Pampita se la ve una mujer muy honesta, muy leal, pero le hacés una y te expone todo", sostuvo Berardi. Y la conductora concluyó: "Me parece bárbaro, sino sería una tarada, una tonta. Es una mujer que cree en el hombre, en la familia y apuesta al amor. Y va a seguir apostando al amor".

La polémica cuenta que sigue Pampita tras filtrar los chats de Roberto García Moritán: "Garcas"

El sábado Pampita explotó y filtró los chats con Roberto García Moritán para evidenciar la fecha en la que aún seguían juntos como pareja, aclarando además que la separación se dio el viernes 20 de septiembre.

En medio del revuelo por el tema, Estefi Berardi contó en el ciclo Mañanísima, El Trece, la particular cuenta en redes que comenzó a seguir la modelo tras la furia pública contra su marido.

Pampita comenzó a seguir en Instagram una cuenta llamada Parásitos Narcisistas y la panelista dio detalles de qué temas aborda dicho usuario.

“Pampita, el fin de semana, después de subir los chats y el video de diciendo ‘me enteré de todo...’, empezó a seguir una cuenta en Instagram que se llama Parásitos Narcisistas, en referencia a tipos de personalidades, el narcisista, que dicen los psicólogos que es un tipo encantador, que te muestra que es un caballero, y después en el fondo... “, explicó Berardi.

Y amplió: “Pampita, ¿te pensás que da puntadas sin hilo? Ella sabe y ese día empezó a seguir esa cuenta y le empezó a dar like a frases que decían ‘no te sientas mal por haberlo dado todo y que te hayan defraudado’. Ella le daba like a ese tipo de frases, algo así era”.

"Se la ve a Pampita muy honesta y muy leal pero le haces una y te expone todo. Ella al exponer esto adelante de la sociedad está diciendo es un mentiroso", observó la panelista.

Y cerró: “Pampita empezó a seguir a esta cuenta Parásitos Narcisistas. Dicen frases como diciendo que ‘el narcisista es un mentiroso, que al principio te endulza y que después te enterás que son garcas’”.