La polémica cuenta que sigue Pampita tras filtrar los chats de Roberto García Moritán: "Garcas"

Pampita comenzó a seguir en Instagram una cuenta llamada Parásitos Narcisistas y la panelista dio detalles de qué temas aborda dicho usuario.

“Pampita, el fin de semana, después de subir los chats y el video de diciendo ‘me enteré de todo...’, empezó a seguir una cuenta en Instagram que se llama Parásitos Narcisistas, en referencia a tipos de personalidades, el narcisista, que dicen los psicólogos que es un tipo encantador, que te muestra que es un caballero, y después en el fondo... “, explicó Berardi.

Y amplió: “Pampita, ¿te pensás que da puntadas sin hilo? Ella sabe y ese día empezó a seguir esa cuenta y le empezó a dar like a frases que decían ‘no te sientas mal por haberlo dado todo y que te hayan defraudado’. Ella le daba like a ese tipo de frases, algo así era”.

"Se la ve a Pampita muy honesta y muy leal pero le haces una y te expone todo. Ella al exponer esto adelante de la sociedad está diciendo es un mentiroso", observó la panelista.

Y cerró: “Pampita empezó a seguir a esta cuenta Parásitos Narcisistas. Dicen frases como diciendo que ‘el narcisista es un mentiroso, que al principio te endulza y que después te enterás que son garcas’”.

Habló la diputada señalada como la amante de Moritán en la separación de Pampita

Pampita y Roberto García Moritán se separaron en medio de un gran revuelo en los medios y se conocieron rumores escandalosos de supuestas infidelidades de él.

Lo cierto es que por primera vez la diputada Rebeca Fleitas por La Libertad Avanza se refirió a los trascendidos que la indicaron como una de las amantes del ahora ex de la modelo.

"Jorge Rial te nombró e implicó como una de las mujeres relacionadas a Roberto García Moritán", le comentó Laura Ubfal en su programa Team Ubfal por América Tv.

Y la funcionaria explicó: "Estaba en mi despacho y mi encargado de prensa me avisa lo que dijo. Yo me entero por los medios que me empiezan a vincular con Roberto. Es una opereta berreta que están haciendo porque nadie de la producción de Rial se comunicó conmigo para corroborar la información que ellos recibían de su fuente".

“Lo conozco (a Moritán). Fuimos compañeros en la legislatura. Ingresamos en el 2021, yo por la libertad de avanza, él por la lista del PRO, pero la verdad es que yo nunca compartí ni cuestiones personales ni políticas con Roberto. Lo conocí a través de la interacción propia que teníamos en el recinto, en las sesiones”, precisó la diputada sobre su vínculo con Roberto García Moritán.

"No compartía ninguna comisión. Yo ni siquiera conocía el despacho de Roberto en la época que él era legislador, no teníamos relación. Nuestra relación o conexión de empezar a charlar comenzó cuando yo hablaba en el recinto, y él me mandaba un mensaje por las redes en las historias para felicitarme. Pero esa era la única conexión que teníamos con él”, fundamentó.

Rebeca Fleitas dejó en claro: “No tengo ninguna foto con él”. Y añadió: “Desconozco la índole de esta operación, pero si hay una foto es trucha. Nunca tuve una conversación con él fuera del recinto, nunca fui al despacho de él, nunca tuvimos tampoco vínculo político de compartir proyectos de presentar leyes. Es más, yo fui muy crítica de algunas cuestiones que él presentaba como legislador”.

“Siempre el trato fue cordial y más allá de intercambiar algún mensaje por Instagram nunca ha pasado una situación como la que contaba Jorge Rial, que comenzaron a circular en la legislatura versiones de que hubo un encuentro en un despacho, que encuentran a una legisladora aparentemente con él. Si eso pasó o no, yo no lo puedo saber”, concluyó la diputada desmintiendo cualquier tipo de relación con Moritán.