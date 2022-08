Fuerte comunicado de Wanda Nara: Llevará a su ex empleada Carmen a la justicia

El extenso texto sigue, y con lujo de detalles describe el paso de Carmen por la casa de los padres de Francesca e Isabella Icardi. "La misma (Carmen) ha permanecido voluntariamente en dicho país (Italia), recibiendo atención medica incluyendo gastos médicos y estéticos, también 4 dosis de vacuna covid que demuestran el no abandono en ningún momento. Incluyendo personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica".

COMUNICADO WANDA.jpg

El comunicado de Wanda Nara fue publicado en su cuenta de Instagram.

La nueva jurado de Quién tiene la máscara (Telefé) , que la semana pasada visitó el país y en apenas unos días causó una revolución, continuó disparando contra la ya famosa ex empleada de la mediática y el futbolista, desmintiendo cualquier acusación en su contra.

"He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí. Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciare acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información", cerró fuerte, con su firma al pié: "Atentamente, Wanda Nara".

wanda con carmaen.jpg

Una de las historias que publicó Wanda, antes de decidir llevar a Carmen a la justicia.

La indirecta de Wanda Nara a Carmen, tras su llegada al país

Si hay algo que está claro, es que a Wanda Nara le gusta ser noticia al costo que sea. Porque tras el semejante escándalo que se armó hace apenas una semana atrás cuando se filtró el ya famoso audio de Carmen denunciando falta de pago y retención en Europa por parte de la rubia, luego apareció la respuesta a la empleada pidiéndole paciencia ya que estaba iniciando el divorcio de su marido, Mauro Icardi.

Así, finalmente este martes la señora pudo regresar a Argentina. Y desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la señora habló en vivo con Mañanísima (Ciudad Magazine). "Estoy medio cansada. Son trece horas de viaje. Y perdí las valijas", indicó la ex empleada de Wanda Nara. Y añadió sobre el momento que atraviesa: "Quiero tranquilidad y paz. Ahora tengo que ir a buscar mis valijas, porque las perdí. Estoy muy bajoneada, estoy mal".

Si bien la realidad es que por el momento la ya famosa ex empleada de la mediática y el futbolista no dijo nada comprometedor para la mayor de las Nara, Wanda desde sus vacaciones en Ibiza junto a su marido -del que está claro que no tiene pensado divorciarse, ni mucho menos- y sus hijas optó por disparar una sutil indirecta dando a entender nada le interesa menos que lo que pueda llegar a decir Carmen a esta altura de las cosas.

image.png

Con una selfie recostada en bikini rosa y negra desde su nuevo descanso en Ibiza, Wanda Nara se limitó a declarar "El ruido del mar es sólo lo que quiero escuchar", para quien quiera saber por estas horas qué es lo que piensa sobre el posible nuevo dolor de cabeza que su ex empleada pueda llegar a generarle al contar intimidades varias de la familia Nara Icardi.