Carolina Losada habló por primera vez de su romance con Luis Naidenoff: "A él le ha tocado una situación muy dura"

Santillán le consultó a Losada cómo inició este inesperado romance: "A ver, siempre lo vi trabajando y no sospeché en un principio de sus intenciones porque estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Él tiene muy buena onda con nuestro equipo. Siempre atento a lo que fuera. Hablamos bastante seguido. Pero bueno… las cosas que a veces pasan".

Luego, la también periodista confesó que es un vínculo en el que se ayudan mucho: "Nos cuidamos mutuamente. La verdad que no tengo ni siquiera registro de cómo fue. Sinceramente". Además habló sobre los dichos de Luis Naidenoff sobre que sería su esposa: "Ah, sí, eso fue, yo lo miré así como diciendo… Estábamos en un lugar, en un evento, sale un periodista y nos ve, estábamos hablando de laburo y muy seriamente además. Y sale este periodista y dice '¡ah bueno ! ¡Qué foto! La vicepresidente del Senado con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical'... y qué sé yo. Entonces yo lo miro y digo: 'no, no, pará, pará, no mezclemos las cosas'. Y él ahí dijo 'lo que pasa es que ella todavía no lo sabe, pero ella se va a casar conmigo'. Yo lo miré como diciendo '¿perdón?' (Risas) Me reí, pero…de qué está hablando. Me corrí, 'bueno, no', dije".

Sin embargo, Carolina afirmó que fue algo que se mantuvo en su mente y habló de lo que cree que ha llevado a Naidenoff a ser tan abierto con el sentimiento que tiene por ella: "Yo creo que cuando han pasado cosas en la vida de las personas como las ha pasado él, todos hemos tenido algo en nuestra vida, pero a él le ha tocado una situación muy dura, llega un momento en el que lo único que querés es ser feliz y no te importa qué diga el otro".

"No te importa nada más que hacer las cosas bien y ser feliz. Creo que él es una buena persona, con valores que a mí me encantan. Yo no podría enamorarme de una persona con quien no comparta los valores. Y él es una persona con convicciones, es una persona honesta y me parece que esos son puntos muy importantes en la política. Que no son tan frecuentes quizás, pero hay personas así también en política. Y yo cuando estaba fuera de la política tenía la peor imagen de los políticos y metía a todos en la misma bolsa como muchas veces hace la gente ahora con todos", agregó Losada.

Por último, Carolina confesó: "Cuando entré a la política pensando en lo peor de los políticos, me di cuenta que también hay gente buena, que quiere hacer las cosas bien y quiere lo mejor para este país y trabaja por ello. Y bueno, uno de ellos es Luis".

La terrible tragedia que golpeó a Luis Naidenoff, el novio de Carolina Losada

Luis Naidenoff se convirtió en noticia en las últimas horas por su incipiente romance con su colega Carolina Losada. La periodista, que es Diputada por Santa Fe, comenzó un romance con su par formoseño en el recinto del Senado.

Sin embargo, hace unos años el dirigente fue noticia por una terrible tragedia que tuvo que atravesar. Fue en 2018 cuando su mujer Cynthia Sonaridio y uno de sus hijos murió por inhalación de monóxido de carbono.

La mañana siguiente al día del padre, el diputado contó que lo llamó su empleada doméstica y le comunicó, desesperada, que había encontrado sin vida a su mujer y a su hijo Joaquín, de 16 años, en su casa familiar del barrio de San Francisco, en Formosa Capital.

Según confirmaron autoridades policiales y judiciales, las muertes se produjeron por inhalación de monóxido de carbono de un calefón defectuoso que se encontraba instalado en la cocina.

Ni el legislador ni su hija mayor, Agustina, se encontraban en la vivienda donde ocurrió el accidente. Ellos había celebrado el día anterior en Chaco: desde allí el político regresó a Buenos Aires y su hija tuvo un examen por lo que no volvió a la casa familiar.