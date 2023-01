Caso Fernando Báez Sosa: el periodista que fue agredido por un custodio de los familiares de los rugbiers

La situación se produjo en una de las tantas salidas y entradas caóticas de quienes participan de las audiencias en ese lugar. En el exterior, todos los cronistas fueron en busca del padre de Máximo Thomsen, uno de los principales apuntados por el crimen.

“Disculpame, ¿qué sentís cuando mirás a tu hijo a la cara?”, buscó saber Moranzoni. La respuesta fueron varios golpes en el cuerpo, mientras estaba al aire del noticiero en el que trabaja. “No nos peguen, por favor”, señaló.

Diego Moranzoni

Diego Moranzoni, agredido por un custodio de los familiares de los rugbiers: el video

Moranzoni contó que le pegaron fuerte, lo que generó una reacción verbal del cronista, que insultó a las personas que lo estaban agrediendo que, según él, fueron policías. “No soy de enojarme, pero cuando te pegan tres, cuatro veces y después el pibito ese de blanco que me dice ‘te voy a matar...’”, explicó, en referencia a quien lo amenazó, algo que quedó registrado en las cámaras de televisión.

Con respecto a la identidad del agresor, Moranzoni sostuvo que “es un policía de Dolores y aparte trabaja creo yo para Tomei (uno de los abogados de los rugbiers), que es como el custodio de Tomei ahí en la zona”.

Por último, manifestó: “Lo que me llama la atención es que el pibe viene y me dice al oído ‘te voy a matar’. Me lo dijo con una bronca como ‘no me vas a durar ni un round’. Yo sabía que si me peleaba seguramente era mi último día de laburo porque en el canal me rajaban”.