Catalina Gorostidi durísima contra Furia tras reiterar que necesitaba el premio de Gran Hermano: "Ponete a laburar"

Y argumentó sobre su necesidad económica: "Pero yo alquilo, recién me pude comprar las cortinas y primer acolchado. La verdad, gracias por ser tan hdp, por mentir, porque realmente yo la estaba pasando mal".

Ahí fue fuerte contra sus excompañeros por haber perdido la posibilidad de llegar a la final del reality: "La pasé como el or.. y gracias a Gran Hermano hoy voy a tener todo lo lindo que se merece la gente buena".

"Soy buena, gracias por no dejarme ganar el premio y hacerme sentir una mier.. Pero no lo lograron, estoy llena de amor", cerró firme la polémica jugadora.

Al escucharla, Catalina Gorostidi le contestó muy picante a Furia desde su cuenta en X: "¿Sos la única que alquila? Ponete a laburar y ganarte la plata sola. Al juego ya lo perdiste y el premio también", lanzó contundente su ex compañera de la famosa casa.

La enorme exigencia de Furia para ser figura exclusiva de Telefe: "Pidió más sueldo que..."

Tras su salida de Gran Hermano 2023, luego de haber sido la jugadora más polémica y de la que más se habló a lo largo de estos siete meses, Juliana Furia Scaglione comenzó su raid mediático en su intento por demostrarle a ese 62,4 por ciento de audiencia que la echó del juego que no es la persona violenta que todos vieron.

Es así que durante su visita a Se picó, el programa de streaming de Gastón Trezeguet no pudo controlarse y terminó lanzando dardos para todos lados.

Desde amenazar a Ariel Rodríguez Palacios con dejarlo sin programa en Telefe hasta hacer explosivas declaraciones contra LAM y puntualmente contra Yanina Latorre.

Así las cosas, horas más tarde la angelita se refirió más que picante al tema desde el aire del programa de América TV. “A mí me encantan los descargos, y en la radio me pidieron uno y no supe qué... Porque generalmente hago descargos de gente que existe”, comenzó Latorre.

“Salió de la casa de gran hermano, no llegó ni a la final”, remarcó Yanina al tiempo que recordó la polémica advertencia al chef de Telefe mientras dejó en claro su postura sobre este nuevo personaje mediático: “No me gusta el personaje, tiene que convivir con la frustración”.

Pero fue allí cuando la panelista más picante de Ángel de Brito reveló la increíble exigencia económica que Furia le puso a Telefe para seguir trabajando en el canal.

“Igual están complicados. Hay como una interna fuerte en Telefe entre la gente que labura y es la que lidia con ella y los altos cargos, que son los que deciden contratarla, porque les da guita y les interesa”, confió Yanina.

Por último, detalló concretamente: “Ella se reunió seriamente porque la quieren dejar fija y exclusiva de Telefe, así como contratan a todos, y pidió más sueldo que Marley y Del Moro, porque genera más. Sin saber cuánto ganan. Quiere ganar más que Marley y Del Moro, porque es más importante. Ella está subida a un caballo”.