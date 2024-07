La enorme exigencia de Furia para ser figura exclusiva de Telefe: "Pidió más sueldo que..."

Así las cosas, horas más tarde la angelita se refirió más que picante al tema desde el aire del programa de América TV. “A mí me encantan los descargos, y en la radio me pidieron uno y no supe qué... Porque generalmente hago descargos de gente que existe”, comenzó Latorre.

Yanina Latorre y Furia.jpg

“Salió de la casa de gran hermano, no llegó ni a la final”, remarcó Yanina al tiempo que recordó la polémica advertencia al chef de Telefe mientras dejó en claro su postura sobre este nuevo personaje mediático: “No me gusta el personaje, tiene que convivir con la frustración”.

Pero fue allí cuando la panelista más picante de Ángel de Brito reveló la increíble exigencia económica que Furia le puso a Telefe para seguir trabajando en el canal. “Igual están complicados. Hay como una interna fuerte en Telefe entre la gente que labura y es la que lidia con ella y los altos cargos, que son los que deciden contratarla, porque les da guita y les interesa”, confió Yanina.

Por último, detalló concretamente: “Ella se reunió seriamente porque la quieren dejar fija y exclusiva de Telefe, así como contratan a todos, y pidió más sueldo que Marley y Del Moro, porque genera más. Sin saber cuánto ganan. Quiere ganar más que Marley y Del Moro, porque es más importante. Ella está subida a un caballo”.

Embed

El picante ida y vuelta entre Yanina Latorre y Furia de Gran Hermano: "Andá a lavarte los dientes"

La exparticipante más polémica de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, disparó este jueves contra la panelista de LAM (América TV), Yanina Latorre.

Todo surgió cuando dialogaba con Walter 'Alfa' Santiago, Laura Ubfal y Gastón Trezeguet en el programa de streaming Se picó. “Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita, déjenme vivir. Me van a dejar porque ya no saben de que más hablar, ya no pueden más”, sostuvo Furia.

"Por ahora, no te van a dejar, porque seguís rindiendo", le dijo Ufal. "Sí, porque ya no tienen más de qué hablar", le respondió y apuntó filosa: “Yanina Latorre, lavate los dientes, porque tenés un olor a mie... en la boca".

Embed

"Lavate los dientes, si te gusta el show yo te doy show. Mejor si me dan mas hate, me suben los seguidores”, agregó la doble de riesgo.

Más tarde, Latorre, como era de esperarse, le contestó sin vueltas: “¿Qué descargo voy a hacer de alguien que no existe? ¿Quién es Furia? Es una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano, ni siquiera llegó a la final, se fue casi con el 70 por ciento de los votos del público en contra".

“Desde que salió de la casa, entre Laura Ubfal, Lorna, y Gastón Trezeguet le están haciendo creer que es Madonna. Ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. Furia, ¿qué hiciste? ¿Quién sos? Ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque solo tengo olor a mierd... cuando la nombro”, cerró picante.