Catalina Gorostidi, ex Gran Hermano, reveló finalmente la dura enfermedad que atraviesa

“Tiene altos y bajos. Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y qué se yo, y cien comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, aseguró.

Luego, recordó lo que le pasó tan solo un año después: “Llegué a que casi me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola. No llegué a eso, por suerte. Obviamente que estoy con psicólogos, porque no es que la enfermedad se cura así nomás. Tenés que estar acompañado”.

“Debido a la rabdomiólisis que tengo, no puedo hacer ejercicio. Entonces es todo un problema que tengo porque las enzimas del músculo me suben y me puede afectar al riñón. Es todo un combo complicado que lo estoy tratando con mi psicólogo que lo amo”, cerró Catalina Gorostidi.

Catalina Gorostidi 1.jpg

El contundente comunicado de Joel Ojeda tras su separación de Catalina Gorostidi

Los últimos días de diciembre pasado, la ex participante de Gran Hermano Catalina Gorostidi confirmó su separación de Joel Ojeda en LAM (América) y aseguró que no tiene vuelta atrás.

"Estoy triste, pero bueno, las cosas pasan por algo. Yo creo que los seguimos muy enamorados, pero veníamos con muchas peleas, celos, que te lleva a tratarte mal y no bancarte cosas", manifestó Cata.

Ante la situación, unos días después el ex hermanito también decidió enfrentar lo sucedido y compartió un comunicado en sus redes sociales contando su versión.

"Con muchísimo dolor, tristeza e impotencia, lo único que voy a decir es que probablemente tome una de las mejores decisiones de mi vida", comenzó escribiendo en su cuenta de X.

Acto seguido, aclaró: "A la gente de Lam quiero que sepan que el que la cuidó con la separación y sus razones fui yo, no ella. Jamás hubiera salido en su programa de 2 puntos de rating a contar nada en pleno duelo de una separación".

"Y a vos Cata, de todo corazón te deseo todo lo mejor que esta vida te pueda dar. GRACIAS por todas las cosas hermosas que vivimos juntos. Siempre vas a tener un lugarcito en mi corazón. Gracias a todos por sus hermosos mensajes de apoyo", concluyó.