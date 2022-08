Categórica respuesta de Laurita Fernández a Nazarena Vélez por sus dichos: "Me chup..."

Al ser consultada por Alejandro Guatti de Intrusos, Laurita Fernández dijo: "No me gusta cuando das una nota, hablás, y cuando después se burlan y hacen chistes. No me gusta que me gasten. Me chupa un huevo lo que diga Nazarena".

Sobre la reconciliación con Nicolás Cabré, Laurita dijo: "Nos llevamos re bien, hablamos de muchas cosas. Tenemos un buen vínculo. Está todo bien. Vino a ver una pasada antes de que estrenemos, justo hicimos función en un horario que no tenía función, yo quería su mirada, le gustó y estuvo bueno que venga".

Los celos de Nicolás Cabré y su bronca con Benjamín Vicuña por Laurita Fernández

Nadie imaginaba que Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña iban a terminar enemistados. De hecho, esta semana se filtró la información sobre los cruces que suelen tener en el teatro cuando Cabré visita a Laurita Fernández, compañera del chileno en la obra El Método Grönhol.

Recordemos que Nicolás Cabré fue pareja de La China Suárez y ambos son padres de Rufina y que, tiempo después, Benjamín Vicuña convivió con la actriz y también juntos tuvieron dos hijos, Amancio y Magnolia.

Por tal motivo, se pensaba que la relación familiar era buena pero todo comenzó a complicarse cuando Benjamín Vicuña aceptó hacer teatro con Laurita Fernández.

Primero se dijo que el vínculo entre ambos era poco ameno siendo que "no había química" entre los artistas. La obra es muy buena y funciona bien pero los rumores de mala onda en el elenco son moneda corriente.

En Intrusos, el periodista Guido Záffora contó: "La mala onda entre Cabré y Vicuña se dio cuando él se enteró que Laurita iba a trabajar con el chileno. Sabemos la fama que tiene y Nicolás comenzó a tener miedo de que algo pase entre los dos".